Элина Свитолина призвала не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Россияне не должны выступать на Олимпиаде, пока гибнут украинские спортсмены

Экс-первая ракетка Украины и Элина Свитолина выступила с призывом к мировому спортивному сообществу. Она просит не допустить участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

Свитолина грамотно обосновала свою позицию на странице в Instagram.

28-летняя Элина Свитолина прекрасно понимает, насколько важным является выступление на Олимпиаде для любого спортсмена. Это может стать пиком карьеры, моментом наивысшего триумфа. При этом Игры привлекают внимание всего мира.

Санкции против россиян должны остаться в силе

Но вместе с тем бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио призвала весь мир не допустить участия россиян и белорусов в Играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. МОК вполне может санкционировать выступление этих атлетов под нейтральным флагом. Свитолина считает это большой ошибкой.

"Мы должны соблюдать запрет российских и белорусских спортсменов, посылая решительное сообщение всему миру, что мы едины в санкциях, введенных против россии и Белоруси, и что есть последствия за отвратительные действия их правительств.

Их жизнь не может оставаться нормальной, ни мир, ни русский или белорусский народ не могут не знать о зверствах, которые они совершают в Украине. Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд украинской легкой атлетики, к сожалению, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх, почему же российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают шанса невинных людей и спортсменов", — написала Элина Свитолина.

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.

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