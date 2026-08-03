Елітний автомобіль Забарного засвітили французькі уболівальники

Ілля Забарний. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Захисник збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний пересувається у Франції з комфортом. Автомобіль футболіста потрапив на відео, зняте вболівальниками.

Забарний потрапив до об'єктивів уболівальників біля тренувальної бази клубу, повідомив портал Новини.LIVE.

Ілля Забарний на автомобілі. Фото: кадр з відео

Забарний керує елітним автомобілем

Французькі вболівальники зняли момент, коли український захисник виїжджав із території тренувального комплексу "ПСЖ". На відео видно, що Забарний керував чорним Porsche Cayenne, який належить до преміального сегмента кросоверів.

Автомобіль чорного кольору, яким керував Забарний, є однією з останніх моделей. До того ж у Іллі преміальна комплектація. Вартість нового Porsche Cayenne може суттєво відрізнятися залежно від модифікації та додаткового оснащення.

Забарний проводить у "ПСЖ" уже другий сезон після переходу з англійського "Борнмута" до французького клубу влітку 2025 року. За цей час він став одним із ключових центральних захисників команди та допоміг парижанам виграти кілька трофеїв. Контракт українця з французьким клубом розрахований до літа 2030 року.

Наразі трансферна вартість 23-річного футболіста, за даними Transfermarkt, становить 40 млн євро. За національну збірну України Забарний уже провів 58 матчів і забив три голи, залишаючись одним із лідерів оборони команди.

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