Сімеоне задумався про завершення роботи в Атлетіко

Дієго Сімеоне реагує на події на полі. Фото: Reuters/Ana Beltran

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне серйозно розглядає можливість завершити роботу в мадридському клубі після закінчення поточного сезону. Аргентинець не налаштований продовжувати співпрацю після закінчення чинного етапу.

Причиною такого рішення стали розбіжності з новим менеджментом клубу, повідомляє Solofichajes.

Реклама

Читайте також:

В "Атлетіко" тривають внутрішні зміни в структурі управління, і погляди тренера та керівництва на розвиток проєкту дедалі частіше не збігаються, що безпосередньо впливає на обговорення майбутнього Сімеоне. Водночас остаточного рішення поки що не ухвалено.

Дієго Сімеоне (ліворуч) сперечається з арбітром. Фото: Reuters/Susana Vera

Що чекає на Сімеоне

У клубі розуміють масштаб постаті 55-річного тренера, який очолює команду з 2011 року і залишається найдовгостроковішим тренером в історії "Атлетіко". Однак контракт фахівця розрахований до літа 2026 року, і поточний сезон може стати останнім у його багаторічній мадридській епосі.

На тлі цих обговорень керівництво "Атлетіко" вже аналізує можливі сценарії на майбутнє, включно з пошуком наступника. Офіційних коментарів від клубу або самого Сімеоне наразі не надходило, а ситуація залишається на стадії внутрішніх переговорів і оцінок.

Дієго Сімеоне очолює Атлетіко з грудня 2011 року. Під його керівництвом команда двічі виграла Ла-Лігу, Кубок Іспанії, ставала переможцем Ліги Європи та Суперкубка УЄФА, а також двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів. За роки роботи Сімеоне стабільно виводив "Атлетіко" в зону Ліги чемпіонів і перетворив клуб на постійного учасника плей-оф єврокубків.

Нагадаємо, в амстердамському "Аяксі" назвали причину трансферу в команду українця Олександра Зінченка.

Португалець Кріштіану Роналду увійшов у конфлікт зі спортивною владою Саудівської Аравії.