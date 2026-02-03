Відео
Ера Сімеоне в Атлетіко близька до завершення — подробиці

Ера Сімеоне в Атлетіко близька до завершення — подробиці

Дата публікації: 3 лютого 2026 12:02
Сімеоне задумався про завершення роботи в Атлетіко
Дієго Сімеоне реагує на події на полі. Фото: Reuters/Ana Beltran

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне серйозно розглядає можливість завершити роботу в мадридському клубі після закінчення поточного сезону. Аргентинець не налаштований продовжувати співпрацю після закінчення чинного етапу.

Причиною такого рішення стали розбіжності з новим менеджментом клубу, повідомляє Solofichajes.

Читайте також:

В "Атлетіко" тривають внутрішні зміни в структурі управління, і погляди тренера та керівництва на розвиток проєкту дедалі частіше не збігаються, що безпосередньо впливає на обговорення майбутнього Сімеоне. Водночас остаточного рішення поки що не ухвалено.

Диего Симеоне
Дієго Сімеоне (ліворуч) сперечається з арбітром. Фото: Reuters/Susana Vera

Що чекає на Сімеоне

У клубі розуміють масштаб постаті 55-річного тренера, який очолює команду з 2011 року і залишається найдовгостроковішим тренером в історії "Атлетіко". Однак контракт фахівця розрахований до літа 2026 року, і поточний сезон може стати останнім у його багаторічній мадридській епосі.

На тлі цих обговорень керівництво "Атлетіко" вже аналізує можливі сценарії на майбутнє, включно з пошуком наступника. Офіційних коментарів від клубу або самого Сімеоне наразі не надходило, а ситуація залишається на стадії внутрішніх переговорів і оцінок.

Дієго Сімеоне очолює Атлетіко з грудня 2011 року. Під його керівництвом команда двічі виграла Ла-Лігу, Кубок Іспанії, ставала переможцем Ліги Європи та Суперкубка УЄФА, а також двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів. За роки роботи Сімеоне стабільно виводив "Атлетіко" в зону Ліги чемпіонів і перетворив клуб на постійного учасника плей-оф єврокубків.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
