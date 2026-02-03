Видео
Эра Симеоне в Атлетико близка к завершению — подробности

Эра Симеоне в Атлетико близка к завершению — подробности

Дата публикации 3 февраля 2026 12:02
Симеоне задумался о завершении работы в Атлетико
Диего Симеоне реагирует на события на поле. Фото: Reuters/Ana Beltran

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне всерьез рассматривает возможность завершить работу в мадридском клубе по окончании текущего сезона. Аргентинец не настроен продлевать сотрудничество после окончания действующего этапа.

Причиной такого решения стали разногласия с новым менеджментом клуба, сообщает Solofichajes.

Читайте также:

В "Атлетико" продолжаются внутренние изменения в структуре управления, и взгляды тренера и руководства на развитие проекта все чаще не совпадают, что напрямую влияет на обсуждение будущего Симеоне. При этом окончательное решение пока не принято. 

Диего Симеоне
Диего Симеоне (слева) спорит с арбитром. Фото: Reuters/Susana Vera

Что ждет Симеоне

В клубе понимают масштаб фигуры 55-летнего тренера, который возглавляет команду с 2011 года и остается самым долгосрочным тренером в истории "Атлетико". Однако контракт специалиста рассчитан до лета 2026 года, и текущий сезон может стать последним в его многолетней мадридской эпохе.

На фоне этих обсуждений руководство "Атлетико" уже анализирует возможные сценарии на будущее, включая поиск преемника. Официальных комментариев от клуба или самого Симеоне на данный момент не поступало, а ситуация остается на стадии внутренних переговоров и оценок. 

Диего Симеоне возглавляет Атлетико с декабря 2011 года. Под его руководством команда дважды выиграла Ла Лигу, Кубок Испании, становилась победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, а также дважды доходила до финала Лиги чемпионов. За годы работы Симеоне стабильно выводил "Атлетико" в зону Лиги чемпионов и превратил клуб в постоянного участника плей-офф еврокубков.  

спорт футбол Диего Симеоне Атлетико Мадрид тренер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
