Фінал Кубка Лібертадорес змінив Ріо та Фламенго на одну ніч

Бразильський "Фламенго" завоював Кубок Лібертадорес 2025, перемігши у фіналі "Палмейрас" із рахунком 1:0 у Лімі. Вирішальний удар головою на 67-й хвилині виконав захисник Даніло да Сілва.

Він оформив для команди четвертий трофей в історії турніру та путівку на Міжконтинентальний кубок ФІФА 2025, повідомляє портал Новини.LIVE.

Матч пройшов у напруженій боротьбі, а колумбієць Хорхе Карраскаль відіграв повний поєдинок проти свого колишнього клубу. За підсумками зустрічі в Ріо-де-Жанейро розпочалися масові гуляння: місто не спало до світанку, а небо над узбережжям було освітлене тисячами феєрверків. Уболівальники збиралися біля пляжів, барів та фан-зон, святкуючи повернення Фламенго на вершину південноамериканського футболу. Свято охопило все місто: від Копакабани до Маракани.

Історичне досягнення Жоржиньо

Особливим цей фінал став для 33-річного Жоржиньо, який уперше виграв трофей із "Фламенго" й став першим в історії гравцем, кому вдалося завоювати Лігу чемпіонів, чемпіонат Європи та Кубок Лібертадорес.

Шлях команд до фіналу теж був насиченим: "Фламенго" пройшов аргентинський "Расинг", здобувши мінімальну перемогу вдома, а "Палмейрас" здійснив вражаючий камбек проти ЛДУ Кіто, відігравшись з рахунку 0:3. Фінальний матч став кульмінацією сезону, який приніс бразильському футболу нову яскраву сторінку.

Перемога "Фламенго" вивела клуб до числа топкоманд континенту за кількістю титулів і стала відправною точкою для нових викликів. Попереду Міжконтинентальний кубок і клубний чемпіонат світу 2029.

