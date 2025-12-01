Відео
Головна Спорт Фанати Фламенго "підпалили" Ріо-де-Жанейро після історичної гри

Фанати Фламенго "підпалили" Ріо-де-Жанейро після історичної гри

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:01
Фінал Кубка Лібертадорес змінив Ріо та Фламенго на одну ніч
Святкування "Фламенго". Фото: Reuters/Sebastian CastanedaPilar Olivares

Бразильський "Фламенго" завоював Кубок Лібертадорес 2025, перемігши у фіналі "Палмейрас" із рахунком 1:0 у Лімі. Вирішальний удар головою на 67-й хвилині виконав захисник Даніло да Сілва.

Він оформив для команди четвертий трофей в історії турніру та путівку на Міжконтинентальний кубок ФІФА 2025, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч пройшов у напруженій боротьбі, а колумбієць Хорхе Карраскаль відіграв повний поєдинок проти свого колишнього клубу. За підсумками зустрічі в Ріо-де-Жанейро розпочалися масові гуляння: місто не спало до світанку, а небо над узбережжям було освітлене тисячами феєрверків. Уболівальники збиралися біля пляжів, барів та фан-зон, святкуючи повернення Фламенго на вершину південноамериканського футболу. Свято охопило все місто: від Копакабани до Маракани.

Історичне досягнення Жоржиньо

Особливим цей фінал став для 33-річного Жоржиньо, який уперше виграв трофей із "Фламенго" й став першим в історії гравцем, кому вдалося завоювати Лігу чемпіонів, чемпіонат Європи та Кубок Лібертадорес.

Фламенго
Чемпіонський парад "Фламенго". Фото: Reuters/Pilar Olivares

Шлях команд до фіналу теж був насиченим: "Фламенго" пройшов аргентинський "Расинг", здобувши мінімальну перемогу вдома, а "Палмейрас" здійснив вражаючий камбек проти ЛДУ Кіто, відігравшись з рахунку 0:3. Фінальний матч став кульмінацією сезону, який приніс бразильському футболу нову яскраву сторінку.

Перемога "Фламенго" вивела клуб до числа топкоманд континенту за кількістю титулів і стала відправною точкою для нових викликів. Попереду Міжконтинентальний кубок і клубний чемпіонат світу 2029.

спорт футбол Бразилія Фламенго Кубок Лібертадорес
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
