Финал Кубка Либертадорес изменил Рио и Фламенго на одну ночь

Празднование "Фламенго". Фото: Reuters/Sebastian CastanedaPilar Olivares

Бразильский "Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес 2025, победив в финале "Палмейрас" со счетом 1:0 в Лиме. Решающий удар головой на 67-й минуте исполнил защитник Данило да Силва.

Он оформил для команды четвертый трофей в истории турнира и путевку на Межконтинентальный кубок ФИФА 2025, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Матч прошел в напряженной борьбе, а колумбиец Хорхе Карраскаль отыграл полный поединок против своего бывшего клуба. По итогам встречи в Рио-де-Жанейро начались массовые гуляния: город не спал до рассвета, а небо над побережьем было освещено тысячами фейерверков. Болельщики собирались у пляжей, баров и фан-зон, празднуя возвращение Фламенго на вершину южноамериканского футбола. Праздник охватил весь город: от Копакабаны до Мараканы.

Историческое достижение Жоржиньо

Особым этот финал стал для 33-летнего Жоржиньо, который впервые выиграл трофей с "Фламенго" и стал первым в истории игроком, кому удалось завоевать Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Кубок Либертадорес.

Чемпионский парад "Фламенго". Фото: Reuters/Pilar Olivares

Путь команд к финалу тоже был насыщенным: "Фламенго" прошел аргентинский "Расинг", добыв минимальную победу дома, а "Палмейрас" совершил впечатляющий камбек против ЛДУ Кито, отыгравшись со счета 0:3. Финальный матч стал кульминацией сезона, который принёс бразильскому футболу новую яркую страницу.

Победа "Фламенго" вывела клуб в число топ-команд континента по количеству титулов и стала отправной точкой для новых вызовов. Впереди Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира 2029.

Напомним, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо объяснил неудачные результаты мадридской команды.

Россиянин Матвей Сафонов сумеет провести первый матч сезона в основе "ПСЖ", где играет Илья Забарный.