Головна Спорт Фаворити ЛЧ — хто претендує на трофей цього сезону

Фаворити ЛЧ — хто претендує на трофей цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:31
Хто з топклубів ризикує не виправдати очікувань у ЛЧ
Ілля Забарний та його "ПСЖ" претендують на перемогу в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Ліга чемпіонів сезону 2025/26 розпочалася з матчів групового етапу, і вже перші тури показали, що боротьба за титул обіцяє бути напруженою. У грі лідерів немає права на помилку.

Фаворити стартували впевнено, але конкуренція посилюється з кожним матчем, повідомляє портал Новини.LIVE.

У центрі уваги опинилися клуби, які традиційно претендують на перемогу. "Манчестер Сіті" знову виходить у турнір із репутацією головного претендента, проте його статус викликає сумніви після непростого старту в національному чемпіонаті. Проте склад із достатком зірок залишається аргументом, який важко ігнорувати.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе набрав чудову форму. Фото: Reuters/Pavel Mikheyev

Серед претендентів і "Реал" (Мадрид), який останніми роками незмінно підтверджує свій статус короля Ліги чемпіонів. Склад мадридців оновився молодими гравцями, але при цьому зберіг кістяк, здатний вирішувати завдання на найвищому рівні. Іспанський клуб виглядає збалансованим і, як і раніше, вміє додавати у вирішальні моменти.

Під тиском та в пошуках сенсацій

Не варто скидати з рахунків і "Баварію", яка пережила перебудову після відходу низки лідерів. Німці зробили ставку на новий тренерський штаб та оновлену філософію гри, і перші матчі показують, що команда може вийти на звичний рівень. Їхня фізична міць та дисципліна залишаються зброєю проти будь-якого суперника.

Харри Кейн
Гаррі Кейн забиває в кожному матчі. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

У списку фаворитів також перебуває "ПСЖ", де ставка зроблена на амбіції та глибокий склад. Французький клуб не раз зупинявся за крок від мети, але нинішній сезон розглядається як ще один шанс довести спроможність. Від "ПСЖ" чекають виходу в плей-оф та боротьби за трофей, але кожен матч стає іспитом для колективу.

У тіні гігантів залишаються так звані "темні конячки" турніру. Клуби з Англії, Іспанії та Італії, які не вважаються безумовними фаворитами, можуть втрутитися в розклад і відібрати очки у лідерів. Їхня енергія, бажання і відсутність тиску перетворюють такі команди на небезпечних суперників, які здатні вплинути на розстановку сил у сезоні.

Нагадаємо, фотосесія дружини Іллі Забарного привернула увагу вболівальників не тільки "ПСЖ", а й інших команд.

У київському "Динамо" ухвалили складне рішення щодо Володимира Бражка, який влітку міг опинитися за кордоном.

спорт футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Реал Мадрид Баварія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
