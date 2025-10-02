Кто из топ-клубов рискует не оправдать ожиданий в ЛЧ

Илья Забарный и его "ПСЖ" претендуют на победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Лига чемпионов сезона 2025/26 началась с матчей группового этапа, и уже первые туры показали, что борьба за титул обещает быть напряженной. В игре лидеров нет права на ошибку.

Фавориты стартовали уверенно, но конкуренция усиливается с каждым матчем, сообщает портал Новини.LIVE.

В центре внимания оказались клубы, которые традиционно претендуют на победу. "Манчестер Сити" снова выходит в турнир с репутацией главного претендента, однако его статус вызывает сомнения после непростого старта в национальном чемпионате. Тем не менее состав с изобилием звезд остается аргументом, который трудно игнорировать.

Килиан Мбаппе набрал прекрасную форму. Фото: Reuters/Pavel Mikheyev

Среди претендентов и "Реал" (Мадрид), который в последние годы неизменно подтверждает свой статус короля Лиги чемпионов. Состав мадридцев обновился молодыми игроками, но при этом сохранил костяк, способный решать задачи на высшем уровне. Испанский клуб выглядит сбалансированным и по-прежнему умеет прибавлять в решающие моменты.

Под давлением и в поисках сенсаций

Не стоит сбрасывать со счетов и "Баварию", которая пережила перестройку после ухода ряда лидеров. Немцы сделали ставку на новый тренерский штаб и обновлённую философию игры, и первые матчи показывают, что команда может выйти на привычный уровень. Их физическая мощь и дисциплина остаются оружием против любого соперника.

Харри Кейн забивает в каждом матче. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

В списке фаворитов также находится "ПСЖ", где ставка сделана на амбиции и глубокий состав. Французский клуб не раз останавливался в шаге от цели, но нынешний сезон рассматривается как еще один шанс доказать состоятельность. От "ПСЖ" ждут выхода в плей-офф и борьбы за трофей, но каждый матч становится экзаменом для коллектива.

В тени гигантов остаются так называемые "темные лошадки" турнира. Клубы из Англии, Испании и Италии, которые не считаются безусловными фаворитами, могут вмешаться в расклад и отобрать очки у лидеров. Их энергия, желание и отсутствие давления превращают такие команды в опасных соперников, которые способны повлиять на расстановку сил в сезоне.

