Головна Спорт Федецький здивував словами про суддю в матчі Динамо та Шахтаря

Федецький здивував словами про суддю в матчі Динамо та Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 13:31
Оновлено: 13:50
Федецький висловився про бійку Ярмоленка з Бондарем
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар. Фото: пресслужба "Динамо"

У центральній зустрічі 11 туру УПЛ "Динамо" програло в Києві "Шахтарю" з рахунком 1:3. Наприкінці поєдинку лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко уникнув вилучення з поля.

Артем Федецький оцінив епізод за участю ветерана "Динамо" в інтерв'ю "Трибуні".

Читайте також:

"Класичне" дербі України могло бути затьмарене вилученням після того, як Андрій Ярмоленко схопив захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря. Причиною такої поведінки стала жорстка гра молодого гравця. Однак рефері не став видаляти лідера "Динамо" з поля, і Артем Федецький вважає це рішення правильним.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко сперечається з арбітром. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Ярмоленко залишився на полі

Експерт не звинувачує півзахисника "біло-синіх" в інциденті на полі. За словами Федецького, Ярмоленко зреагував на підкат Бондаря. Однак захисник "Шахтаря" не став відповідати супернику, і суддя обмежився усним попередженням гравцям.

"Добре, що в нас у судді зараз не було істерик. Тому що у нас раніше при кожній сутичці відразу летіли червоні картки, і головною дійовою особою був арбітр", — заявив Федецький.

Колишній футболіст збірної України назвав Ярмоленка неконфліктною людиною, а дії Андрія пояснив захисною реакцією після всіх складнощів, які ветеран пережив за останній час.

Нагадаємо, раніше Йожеф Сабо назвав Віталія Буяльського слабкою ланкою в грі "Динамо" проти "Шахтаря".

А бразильські легіонери "гірників" відповіли Денису Попову, який з іронією висловився про них після кубкового поєдинку.

футбол ФК Шахтар Динамо Андрій Ярмоленко Артем Федецький Валерій Бондар
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
