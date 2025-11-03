Федецкий высказался о потасовке Ярмоленко с Бондарем

Андрей Ярмоленко и Валерий Бондарь. Фото: пресс-служба "Динамо"

В центральной встрече 11 тура УПЛ "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру" со счетом 1:3. В конце поединка лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко избежал удаления с поля.

Артем Федецкий оценил эпизод в участием ветерана "Динамо" в интервью "Трибуне".

"Классическое" дерби Украины могло быть омрачено удалением после того, как Андрей Ярмоленко схватил защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Причиной такого поведения стала жесткая игра молодого игрока. Однако рефери не стал удалять лидера "Динамо" с поля, и Артем Федецкий считает это решение правильным.

Андрей Ярмоленко спорит с арбитром. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Ярмоленко остался на поле

Эксперт не винит полузащитника "бело-синих" в инциденте на поле. По словам Федецкого, Ярмоленко среагировал на подкат Бондаря. Однако защитник "Шахтера" не стал отвечать сопернику, и судья ограничился устным предупреждением игрокам.

"Хорошо, что у нас у судьи сейчас не было истерик. Потому что у нас раньше при каждой схватке сразу летели красные карточки, и главным действующим лицом был арбитр", — заявил Федецкий.

Бывший футболист сборной Украины назвал Ярмоленко неконфликтным человеком, а действия Андрея объяснил защитной реакцией после всех сложностей, которые ветеран пережил за последнее время.

