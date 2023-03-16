Феєнорд проти Шахтаря — стартові склади на матч 1/8 Ліги Європи

Арне Слот та Ігор Йовичевич випустили на поле найбільш боєздатні склади

У рамках матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи "Феєнорд" приймає в Роттердамі донецький "Шахтар". Перший матч суперників завершився внічию з рахунком 1:1.

Обидві команди влаштує лише перемога у поєдинку у відповідь, нагадує портал Новини.LIVE.

Роттердамці, як і раніше, є фаворитом цього протистояння. Команда Арне Слота лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Вона не використала багато моментів у першому матчі з "гірниками" та пропустила необов'язковий гол.

"Шахтар" теж вибрався на вершину турнірної таблиці до української Прем'єр-ліги. "Гірникам" знадобилося кілька днів для того, щоб дістатися Роттердама. Але тренерський склад тепер розраховує відразу на п'ятьох гравців, у яких завершився термін дискваліфікації.

Стартові склади команд

"Феноорд": Велленройтер — Геєртруда, Траунер, Хачко, Лопес — Віффер, Шиманьскі, Кокчу (капітан) — Йоханбакш, Хіменес, Ідріссі.

Запасні: Марчіано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Даніло Перейра, Ділросун, Пайшао, Таабуні, Касанвіро, Баллауде, Міламбо.

Тренер: Арне Слот.

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Запасні: П'ятов, Шевченко, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фаріна, Назарина, Петряк, Ракицький.

Тренер: Ігор Йовичевич.

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