Феєнорд проти Шахтаря — стартові склади на матч 1/8 Ліги Європи

"Феєнорд" проти "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи: відомі стартові склади команд
У рамках матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи "Феєнорд" приймає в Роттердамі донецький "Шахтар". Перший матч суперників завершився внічию з рахунком 1:1.
Обидві команди влаштує лише перемога у поєдинку у відповідь, нагадує портал Новини.LIVE.
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Роттердамці, як і раніше, є фаворитом цього протистояння. Команда Арне Слота лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Вона не використала багато моментів у першому матчі з "гірниками" та пропустила необов'язковий гол.
🌍 Перекличка! Покажіть свою підтримку! 🙌🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023
Розкажіть, у яких містах сьогодні підтримують «Шахтар» 🧡 #ФеєнордШахтар | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/ketdv6ce6T
"Шахтар" теж вибрався на вершину турнірної таблиці до української Прем'єр-ліги. "Гірникам" знадобилося кілька днів для того, щоб дістатися Роттердама. Але тренерський склад тепер розраховує відразу на п'ятьох гравців, у яких завершився термін дискваліфікації.
Стартові склади команд
"Феноорд": Велленройтер — Геєртруда, Траунер, Хачко, Лопес — Віффер, Шиманьскі, Кокчу (капітан) — Йоханбакш, Хіменес, Ідріссі.
Запасні: Марчіано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Даніло Перейра, Ділросун, Пайшао, Таабуні, Касанвіро, Баллауде, Міламбо.
Тренер: Арне Слот.
"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.
Запасні: П'ятов, Шевченко, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фаріна, Назарина, Петряк, Ракицький.
Тренер: Ігор Йовичевич.
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