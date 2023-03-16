Фейеноорд против Шахтера — стартовые составы на матч 1/8 Лиги Европы

"Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд
В рамках ответного матча 1/8 плей-офф Лиги Европы "Фейеноорд" принимает в Роттердаме донецкий "Шахтер". Первый матч соперников завершился вничью со счетом 1:1.
Обе команды устроит только победа в ответном поединке, напоминает портал Новини.LIVE.
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Роттердамцы по-прежнему являются фаворитом этого противостояния. Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Она не использовала много моментов в первом матче с "горняками" и пропустила необязательный гол.
🌍 Перекличка! Покажіть свою підтримку! 🙌🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023
Розкажіть, у яких містах сьогодні підтримують «Шахтар» 🧡#ФеєнордШахтар | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/ketdv6ce6T
"Шахтер" тоже выбрался на вершину турнирной таблицы в украинской Премьер-лиги. "Горнякам" понадобилось несколько дней для того, чтобы добраться в Роттердам. Но тренерский состав теперь рассчитывает сразу на пять игроков, у которых завершился срок дисквалификации.
Стартовые составы команд
"Фейеноорд": Велленройтер — Геертруда, Траунер, Хачко, Лопес — Виффер, Шиманьски, Кокчу (капитан) — Йоханбакш, Хименес, Идрисси.
Запасные: Марчиано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Данилло Перейра, Дилросун, Пайшао, Таабуни, Касанвирьо, Баллауде, Миламбо.
Тренер: Арне Слот.
"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Траоре.
Запасные: Пятов, Шевченко, Сикан, Джурасек, Келси, Топалов, Тэйлор, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк, Ракицкий.
Тренер: Игор Йовичевич.
Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.
А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.