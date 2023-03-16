Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд arrow

"Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд

16 марта 2023 18:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фейеноорд против Шахтера — стартовые составы на матч 1/8 Лиги Европы
Арне Слот и Игор Йовичевич віпустили наиболее боеспособные составы
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках ответного матча 1/8 плей-офф Лиги Европы "Фейеноорд" принимает в Роттердаме донецкий "Шахтер". Первый матч соперников завершился вничью со счетом 1:1. 

Обе команды устроит только победа в ответном поединке, напоминает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Роттердамцы по-прежнему являются фаворитом этого противостояния. Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Она не использовала много моментов в первом матче с "горняками" и пропустила необязательный гол. 

"Шахтер" тоже выбрался на вершину турнирной таблицы в украинской Премьер-лиги. "Горнякам" понадобилось несколько дней для того, чтобы добраться в Роттердам. Но тренерский состав теперь рассчитывает сразу на пять игроков, у которых завершился срок дисквалификации. 

Стартовые составы команд 

"Фейеноорд": Велленройтер — Геертруда, Траунер, Хачко, Лопес — Виффер, Шиманьски, Кокчу (капитан) — Йоханбакш, Хименес, Идрисси. 

Запасные: Марчиано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Данилло Перейра, Дилросун, Пайшао, Таабуни, Касанвирьо, Баллауде, Миламбо. 

Тренер: Арне Слот. 

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Траоре. 

Запасные: Пятов, Шевченко, Сикан, Джурасек, Келси, Топалов, Тэйлор, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк, Ракицкий. 

Тренер: Игор Йовичевич. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

18:36 Не прячьте шапки: стало известно, в каких областях завтра ударят морозы

18:35 Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит

18:28 В Китае сделали скандальное заявление относительно переговоров Украины и рф

18:25 Зеленский созвонился с премьером Британии: есть хорошие новости

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:09 Шмыгаль встретился с премьер-министром Латвии: что обсудили лидеры

Эксклюзив

18:04Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

18:00 В Одесской области двое мужчин придумали оригинальную схему незаконного пересечения границы

17:54 Депутаты Молдовы проголосовали за отмену молдавского языка: что это значит

Новина з фото

17:50 В Греции тысячи человек вышли на протест: какая причина

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

18:04Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки артиллерией, пустые улицы и отсутствие коммунальных благ — как живет прифронтовой Часов Яр

Актуальное по теме

None 16 Март 18:42

Не прячьте шапки: стало известно, в каких областях завтра ударят морозы

None 16 Март 18:35

Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит

None 16 Март 18:26

В Китае сделали скандальное заявление относительно переговоров Украины и рф

None 16 Март 18:25

Зеленский созвонился с премьером Британии: есть хорошие новости

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB