Паралімпійських Ігри підкорюватимуть спортсмени зі Львівщини

Українські фехтувальники. Фото: Максим Козицький / Telegram

Троє фехтувальників зі Львівської області отримали можливість змагатися на Паралімпійських іграх у Парижі. Раніше спортсмени показували гарні результати на міжнародних змаганнях.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в Telegram у суботу, 8 червня.

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Хто ці фехтувальники

Змагатися на Паралімпійських іграх вибороли можливість троє фехтувальників. Це Наталія Морквич, Андрій Демчук та Антон Дацко.

"Спортсмени отримали путівки на Паралімпіаду за підсумками рейтингу, який сформували за результатами міжнародних змагань упродовж двох років", — повідомив голова Львівської ОВА.

Він зазначив, що Андрій Демчук у Парижі змагатиметься у трьох видах зброї: шабля, шпага та рапіра. Антон Дацко — на шаблі та шпазі, а Наталя Морквич — на шаблі та рапірі.

Керівник області також закликав усіх українців вболівати за спортсменів.

Коли відбудуться змагання

Літні Паралімпійські ігри 2024 пройдуть з 28 серпня по 8 вересня в Парижі. Для змагань використають той самий майданчик, де пройдуть Олімпійські ігри.

Нагадаємо, молодий український боксер Айдер Абдураїмов здобув ліцензію на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі. Йому вдалося проявити себе на світовому кваліфікаційному турнірі у Таїланді.

Літні Олімпійські ігри буде показано у максимальному обсязі в Україні. Суспільний мовник став офіційним транслятором Олімпіади-2024.