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Олімпіада-2024 буде доступна для перегляду в Україні — список трансляторів

29 травня 2024 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олімпіада-2024 буде доступна для перегляду в Україні — список трансляторів
Олімпійський вогонь у Каннах. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Літній Олімпійські ігри буде показано у максимальному обсязі в Україні. Суспільний мовник став офіційним транслятором Олімпіади-2024.

Вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі змагання українських спортсменів у Парижі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Офіційним транслятором Олімпійських Ігор-2024 Паралімпійських ігор в Україні стане "Суспільне". Перша трансляція із Парижа відбудеться 24 липня. Це буде двобій Олімпійської збірної України з футболу проти Іраку.

Скейтбординг
Скейтбордлінг, кваліфікація до Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Tyrone Siu

Олімпіада-2024 в Україні

У п'ятницю, 26 липня, відбудеться урочиста церемонія відкриття Літньої Олімпіади у Парижі. Турнір триватиме до 11 серпня, а вже 28 серпня розпочнуться Паралімпійські ігри-2024.

Суспільний мовник України запланував показ не менше 200 годин прямого ефіру змагань Олімпіади та не менше сотні годин прямого ефіру з Паралімпіади.

У цифровому мовленні T2 турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" та інші), а також канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт" та на "Радіо Промінь". Тим часом на YouTube щодня виходитиме дайджест головних подій.

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