Україна виборола ще одну олімпійську ліцензію — про що йдеться

Яна Бєломоїна під час заїзду. Фото: instagram.com/yanabelomoina/

Українські спортсмени стали володарями ще однієї олімпійської ліцензії на Ігри у Парижі. Йдеться про квоту в жіночому маунтінбайку.

Україна останнім часом завжди представлена на Олімпіаді у цьому виді спорту, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У понеділок, 27 травня, було закрито світовий олімпійський рейтинг у маунтінбайку. Україна зуміла здобути путівку на літній турнір у Парижі завдяки успішним виступам у кваліфікації Ігор-2024.

Яна Беломоіна під час турніру. Фото: instagram.com/yanabelomoina/

Жіночий маунтінбайк тримає рівень

Збірна України посіла 17 місце у світовому рейтингу. Команди, які в ньому опинилися з 9 по 19 рядку, отримали по одній квоті на Олімпіаду в Парижі. Збірні, які зайняли з 1 по 8 місця, вибороли по дві квоти.

Загалом, це вже третя олімпійська ліцензія для України у велоспорті. Раніше дві ліцензії були завойовані у велошосе — по одній у чоловіків та жінок.

Українка Яна Біломоіна із Луцька представляла нашу країну на трьох попередніх Олімпіадах.

Чоловічої команди України на ОІ-2024 не буде, оскільки вона виборола лише 21 місце у світовому рейтингу.

Українські спортсмени здобули вже 104 олімпійські ліцензії у 19 видах спорту.

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