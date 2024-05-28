Україна виборола ще одну олімпійську ліцензію — про що йдеться
Українські спортсмени стали володарями ще однієї олімпійської ліцензії на Ігри у Парижі. Йдеться про квоту в жіночому маунтінбайку.
Україна останнім часом завжди представлена на Олімпіаді у цьому виді спорту, повідомляє "Суспільне Спорт".
У понеділок, 27 травня, було закрито світовий олімпійський рейтинг у маунтінбайку. Україна зуміла здобути путівку на літній турнір у Парижі завдяки успішним виступам у кваліфікації Ігор-2024.
Жіночий маунтінбайк тримає рівень
Збірна України посіла 17 місце у світовому рейтингу. Команди, які в ньому опинилися з 9 по 19 рядку, отримали по одній квоті на Олімпіаду в Парижі. Збірні, які зайняли з 1 по 8 місця, вибороли по дві квоти.
Загалом, це вже третя олімпійська ліцензія для України у велоспорті. Раніше дві ліцензії були завойовані у велошосе — по одній у чоловіків та жінок.
Українка Яна Біломоіна із Луцька представляла нашу країну на трьох попередніх Олімпіадах.
Чоловічої команди України на ОІ-2024 не буде, оскільки вона виборола лише 21 місце у світовому рейтингу.
Українські спортсмени здобули вже 104 олімпійські ліцензії у 19 видах спорту.
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