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Олімпійську чемпіонку з Росії не пустили на Ігри-2024 — вона військовослужбовець

27 травня 2024 11:43
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Агабекян Карен
редактор
Олімпійську чемпіонку з Росії не пустили на Ігри-2024 — вона військовослужбовець
Російська олімпійська чемпіонка Віталіна Бацарашкіна. Фото: росЗМІ
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Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі не виступить ще одна спортсменка із Росії. Цього разу МОК не допустив чемпіонку Токіо-2020 Віталіну Бацарашкіну.

Спортсменка не набула статусу нейтральної спортсменки, повідомили росЗМІ.

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Віталіна Бацарашкіна
Віталіна Бацарашкіна не їде до Парижа. Фото: росЗМІ

Бацарашкіна не пройшла перевірку

За інформацією джерела, Бацарашкіна хотіла набути статусу нейтральної спортсменки від Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF).

Від Бацарашкіної вимагали довести відсутність зв'язків із армією. Вже за цієї умови росіянці було відмовлено, оскільки вона є офіцером Росгвардії. Такий самий статус у решти найсильніших російських спортсменок у стрільбі.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам брати участь у відборі на Олімпійські ігри-2024 лише в індивідуальних видах спорту.

Заборонено брати участь на ОІ-2024 спортсменам, які публічно підтримали війну в Україні або пов'язані з силовими структурами.

Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

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