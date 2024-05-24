Стало відомо, коли Ротань подасть остаточну заявку олімпійської збірної
Склад Олімпійської збірної з футболу досі не визначено. Остаточний вибір головний тренер Руслан Ротань зробить майже за місяць до турніру.
Про це повідомило ТаТоТаке з посиланням на президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка.
Коли стане відомий склад збірної України
За інформацією від УАФ, остаточну заявку збірної України U-23 на Олімпійські ігри-2024 Ротань подасть на початку липня.
Наразі асоціація та Ротань веде перемовини з клубами, щоб ті відпустили гравців на Олімпіаду.
При цьому розширений список команди сформували ще в березні, але на його кінцевий вигляд впливатимуть не лише клуби, а й виступи першої збірної на чемпіонаті Європи.
За словами Шевченка, у Ротаня є план Б, який складається з додаткового переліку футболістів, які можуть замінити гравців із основної заявки.
"У Руслана Ротаня є план Б — додатковий лист гравців, які можуть замінити когось з основи. Тиску на клуби не буде. Остаточне рішення за клубами", — сказав Шевченко.
Олімпійські ігри в Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня.
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