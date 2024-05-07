Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Члени олімпійської команди України отримають бонуси від УАФ — що відомо arrow

Члени олімпійської команди України отримають бонуси від УАФ — що відомо

7 травня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Члени олімпійської команди України отримають бонуси від УАФ — що відомо
Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти та тренерський штаб Олімпійської збірної України отримають премії від Української Асоціації футболу. Бонуси гарантовані за здобуття права участі в Олімпіаді.

Хороші результати команди в Парижі також гарантують бонуси, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Минулого тижня з'явились новини від Виконкому Української Асоціації футболу. Вирішили нагородити Олімпійську збірну бонусами. Це питання обговорювало ще минуле керівництво УАФ, проте довгий час про премії національної команди нічого не було відомо.

Премії для футбольних збірних України

Очікується, що українські олімпійці справді отримають бонус, але точні суми поки що не відомі. Перша збірна України під керівництвом Сергія Реброва також отримає винагороду від УАФ за те, що вирішила завдання з виходу на Євро-2024.

"Але є й інша історія, про яку сьогодні хотілося б поговорити. Виконком УАФ підвищив щомісячні дотації для регіональних футбольних асоціацій. Ця тема виникла ще за часів Григорія Суркіса, і тоді сума таких дотацій дорівнювала 50 тисячам гривень на місяць. За Андрія Павелка сума була збільшена вдвічі, а зараз вона становитиме 150 тисяч гривень на місяць кожному колективному члену УАФ", — розповів журналіст.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 пройде з 24 липня до 10 серпня.

Нагадаємо, Бражко залишить УПЛ — "Динамо" отримає вигідну пропозицію щодо гравця.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку. 

У "Бенфіці" розкритикували Трубіна після поразки команди.

Почеттіно звільнять із "Челсі" заради запрошення одного з найвідоміших тренерів світу.

спорт
УАФ
футбол
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень