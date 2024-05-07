Члени олімпійської команди України отримають бонуси від УАФ — що відомо

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань. Фото: УАФ

Футболісти та тренерський штаб Олімпійської збірної України отримають премії від Української Асоціації футболу. Бонуси гарантовані за здобуття права участі в Олімпіаді.

Хороші результати команди в Парижі також гарантують бонуси, повідомляє "ТаТоТаке".

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Минулого тижня з'явились новини від Виконкому Української Асоціації футболу. Вирішили нагородити Олімпійську збірну бонусами. Це питання обговорювало ще минуле керівництво УАФ, проте довгий час про премії національної команди нічого не було відомо.

Премії для футбольних збірних України

Очікується, що українські олімпійці справді отримають бонус, але точні суми поки що не відомі. Перша збірна України під керівництвом Сергія Реброва також отримає винагороду від УАФ за те, що вирішила завдання з виходу на Євро-2024.

"Але є й інша історія, про яку сьогодні хотілося б поговорити. Виконком УАФ підвищив щомісячні дотації для регіональних футбольних асоціацій. Ця тема виникла ще за часів Григорія Суркіса, і тоді сума таких дотацій дорівнювала 50 тисячам гривень на місяць. За Андрія Павелка сума була збільшена вдвічі, а зараз вона становитиме 150 тисяч гривень на місяць кожному колективному члену УАФ", — розповів журналіст.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 пройде з 24 липня до 10 серпня.

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