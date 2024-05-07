Члены олимпийской команды Украины получат бонусы от УАФ — что известно

Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: УАФ

Футболисты и тренерский штаб Олимпийской сборной Украины получат премии от Украинской Ассоциации футбола. Бонусы гарантированы за получение права участия в Олимпиаде.

Хорошие результаты команды в Париже также гарантируют бонусы, сообщает "ТаТоТаке".

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На прошлой неделе появились новости от Исполкома Украинской Ассоциации футбола. Было принято решение наградить Олимпийскую сборную бонусами. Этот вопрос обсуждало еще прошлое руководство УАФ, однако долгое время о премиях для национальной команды ничего не было известно.

Премии для футбольных сборных Украины

Ожидается, что украинские олимпийцы действительно получат бонус, но точные суммы пока не известны. Первая сборная Украины под руководством Сергея Реброва тоже получит вознаграждение от УАФ за то, что решила задачу по выходу на Евро-2024.

"Но есть и другая история, о которой сегодня хотелось бы поговорить. Исполком УАФ повысил ежемесячные дотации для региональных футбольных ассоциаций. Эта тема возникла еще во времена Григория Суркиса, и тогда сумма таких дотаций равнялась 50 тысячам гривен в месяц. При Андрее Павелко сумма была увеличена вдвое, а сейчас она составит 150 тысяч гривен в месяц каждому коллективному члену УАФ", — рассказал журналист.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа.

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