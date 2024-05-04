Не дроны, а медали — Украина потратит 80 млн на Олимпиаду и Евро-2024

Виктор Цыганков и Артем Довбик в сборной Украины по футболу. Фото: УАФ

Украинские футболисты примут участие в трех турнирах летом этого года. Это потребует серьезного финансирования со стороны Украинской Ассоциации футбола.

На выступление команды Сергея Реброва на Евро-2024 УАФ потратит 67 млн гривен, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Три сборные Украины сыграют в разных турнирах летом 2024 года. Главная футбольная команда страны под руководством Сергея Реброва примет участие в матчах Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины сыграет на Евро-2024. Фото: УАФ

Олимпийская сборная Украины, которую тренирует Руслан Ротань, сыграет в Париже. Футбольный турнир Олимпиады-2024 запланирован с 24 июля по 10 августа.

Юношеская сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко сыграет на Евро-2024 для игроков не старше 19 лет. Турнир пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля 2024 года.

Финансирование сборных Украины

Смета УАФ на весь 2024 год должна составить более миллиарда гривен. Расходы на участие национальной сборной Украины на Евро-2024 составят около 67 миллионов гривен.

Выступление Олимпийской сборной Украины на ОИ-2024 будет стоить УАФ более 13 миллионов гривен. Смета по юношеской сборной Украины пока не известно.

При этом выплаты от УЕФА за участие сборной Украины в Евро-2024 составит более 900 миллионов гривен. Еще 71 миллион гривен выделит Министерство молодежи и спорта. Поступления от ФИФА составят 70 миллионов гривен.

На миллиард гривен можно приобрести порядка десяти тысяч дронов. В то же время, нельзя недооценивать пользу, которую приносит стране участие спортсменов в международных турнирах. При этом их успехи финансируют УЕФА и ФИФА.

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".

Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.