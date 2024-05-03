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Яремчук возвращается после травмы — футболист сможет сыграть на Евро-2024

3 мая 2024 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук возвращается после травмы — футболист сможет сыграть на Евро-2024
Роман Яремчук уже тренируется в "Валенсии". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук успел восстановиться от травмы в конце нынешнего сезона. Он выйдет на поле уже в ближайшем матче чемпионата Испании. 

Яремчук несколько недель провел в лазарете "Валенсии", напоминает официальный сайт клуба. 

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Роман Яремчук травмировал подколенное сухожилие еще 30 марта. С тех пор украинский форвард не выходил на поле. Тренерский штаб "Валенсии" решил не форсировать восстановление 28-летнего футболиста. 

Роман Яремчук сможет сыграть на Евро-2024
Роман Яремчук жонглирует мячом. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук готов играть 

"Валенсия" примет в воскресенье на стадионе "Месталья" испанскую команду "Алавес". Тренерский штаб "летучих мышей" собирается выпустить Яремчука на замену в этом поединке. Роман пока не готов играть с первых минут встречи Ла Лиги. 

Если Яремчук сумеет избежать рецидивов травмы, он поедет на Евро-2024 в составе сборной Украины. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассчитывает на опытного форварда. 

В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков и забил четыре мяча. "Летучие мыши" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 

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Сборная Украины по футболу
Роман Яремчук
Валенсия

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