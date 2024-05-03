Яремчук возвращается после травмы — футболист сможет сыграть на Евро-2024
Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук успел восстановиться от травмы в конце нынешнего сезона. Он выйдет на поле уже в ближайшем матче чемпионата Испании.
Яремчук несколько недель провел в лазарете "Валенсии", напоминает официальный сайт клуба.
Роман Яремчук травмировал подколенное сухожилие еще 30 марта. С тех пор украинский форвард не выходил на поле. Тренерский штаб "Валенсии" решил не форсировать восстановление 28-летнего футболиста.
Яремчук готов играть
"Валенсия" примет в воскресенье на стадионе "Месталья" испанскую команду "Алавес". Тренерский штаб "летучих мышей" собирается выпустить Яремчука на замену в этом поединке. Роман пока не готов играть с первых минут встречи Ла Лиги.
Если Яремчук сумеет избежать рецидивов травмы, он поедет на Евро-2024 в составе сборной Украины. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассчитывает на опытного форварда.
В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков и забил четыре мяча. "Летучие мыши" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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