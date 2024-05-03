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Яремчук повертається після травми — футболіст зможе зіграти на Євро-2024

3 травня 2024 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук повертається після травми — футболіст зможе зіграти на Євро-2024
Роман Яремчук уже тренується у "Валенсії". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Валенсії" та збірної України Роман Яремчук встиг відновитись від травми наприкінці нинішнього сезону. Він вийде на поле вже у найближчому матчі чемпіонату Іспанії.

Яремчук кілька тижнів провів у лазареті "Валенсії", нагадує офіційний сайт клубу.

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Роман Яремчук травмував підколінне сухожилля ще 30 березня. З того часу український форвард не виходив на поле. Тренерський штаб "Валенсії" вирішив не форсувати відновлення 28-річного футболіста.

Роман Яремчук зможе зіграти на Євро-2024
Роман Яремчук жонглює м'ячем. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук готовий грати

"Валенсія" прийме у неділю на стадіоні "Месталья" іспанську команду "Алавес". Тренерський штаб "кажанів" збирається випустити Яремчука на заміну в цьому поєдинку. Роман поки що не готовий грати з перших хвилин зустрічі Ла-Ліги.

Якщо Яремчук зможе уникнути рецидивів травми, він поїде на Євро-2024 у складі збірної України. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розраховує на досвідченого форварда.

У сезоні 2023/2024 Яремчук зіграв за "Валенсію" 25 поєдинків та забив чотири м'ячі. "Кажани" посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Роман Яремчук
Валенсія

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