Не дрони, а медалі — Україна витратить 80 млн на Олімпіаду та Євро-2024

Віктор Циганков та Артем Довбик у збірній України з футболу. Фото: УАФ

Українські футболісти візьмуть участь у трьох турнірах улітку цього року. Це вимагатиме серйозного фінансування з боку Української Асоціації футболу.

На виступ команди Сергія Реброва на Євро-2024 УАФ витратить 67 млн гривень, повідомляє Sport.ua.

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Три збірні України зіграють у різних турнірах улітку 2024 року. Головна футбольна команда країни під керівництвом Сергія Реброва візьме участь у матчах Євро-2024, що проходитиме з 14 червня по 14 липня.

Збірна України зіграє на Євро-2024 Фото: УАФ

Олімпійська збірна України, яку тренує Руслан Ротань, зіграє у Парижі. Футбольний турнір Олімпіади-2024 заплановано з 24 липня по 10 серпня.

Юнацька збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка зіграє на Євро-2024 для гравців не старших 19 років. Турнір пройде у Північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року.

Фінансування збірних України

Кошторис УАФ на весь 2024 рік має становити понад мільярд гривень. Витрати на участь національної збірної України на Євро-2024 становитимуть близько 67 мільйонів гривень.

Виступ Олімпійської збірної України на ОІ-2024 коштуватиме УАФ понад 13 мільйонів гривень. Кошторис по юнацькій збірній України поки що не відомо.

При цьому виплати від УЄФА за участь збірної України до Євро-2024 становитимуть понад 900 мільйонів гривень. Ще 71 мільйон гривень виділить Міністерство молоді та спорту. Надходження від ФІФА становитимуть 70 мільйонів гривень.

На мільярд гривень можна придбати близько десяти тисяч дронів. Водночас не можна недооцінювати користь, яку приносить країні участь спортсменів у міжнародних турнірах. При цьому їх успіхи фінансують УЄФА та ФІФА.

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