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Стало известно, когда Ротань подаст окончательную заявку олимпийской сборной

24 мая 2024 15:31
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно, когда Ротань подаст окончательную заявку олимпийской сборной
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Состав олимпийской сборной по футболу до сих пор не определен. Окончательный выбор главный тренер Руслан Ротань сделает почти за месяц до турнира.

Об этом сообщило ТаТоТаке со ссылкой на президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко.

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Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Когда станет известен состав сборной Украины

По информации от УАФ, окончательную заявку сборной Украины U-23 на Олимпийские игры-2024 Ротань подаст в начале июля.

Пока ассоциация и Ротань ведут переговоры с клубами, чтобы те отпустили игроков на Олимпиаду.

При этом расширенный список команды сформировали еще в марте, но на его конечный вид будут влиять не только клубы, но и выступления первой сборной на чемпионате Европы.

По словам Шевченко, у Ротаня есть план Б, состоящий из дополнительного перечня футболистов, которые могут заменить игроков из основной заявки.

"У Руслана Ротаня есть план Б — дополнительный список игроков, которые могут заменить кого-то из основы. Давления на клубы не будет. Окончательное решение за клубами", — сказал Шевченко.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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УАФ
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Руслан Ротань

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