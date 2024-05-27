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Олимпийскую чемпионку из России не пустили на Игры-2024 — она военнослужащая

27 мая 2024 11:43
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Агабекян Карен
редактор
Олимпийскую чемпионку из России не пустили на Игры-2024 — она военнослужащая
Российская олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже не выступит еще одна спортсменка из России. На этот раз МОК не допустил чемпионку Токио-2020 Виталину Бацарашкину.

Спортсменка не получила статус нейтральной спортсменки, сообщили росСМИ.

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Российская 27-летняя чемпионка имеет золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпийских играх-2020 и две серебряные медали на ОИ-2016.

Виталина Бацарашкина
Виталина Бацарашкина не едет в Париж. Фото: росСМИ

Бацарашкина не прошла проверку

По информации источника, Бацарашкина хотела получить статус нейтральной спортсменки от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

От Бацарашкиной требовали доказать отсутствие связей с армией. Уже на этом условии россиянке было отказано, поскольку она является офицером Росгвардии. Такой же статус у остальных сильнейших российских спортсменок в стрельбе.

Международный олимпийский комитет позволил россиянам и белорусам участвовать в отборе на Олимпийские игры-2024 только в индивидуальных видах спорта.

Запрещено участвовать на ОИ-2024 спортсменам, публично поддержавшим войну в Украине или связанным с силовыми структурами.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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