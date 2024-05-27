Олимпийскую чемпионку из России не пустили на Игры-2024 — она военнослужащая

Российская олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. Фото: росСМИ

На Олимпийских играх в Париже не выступит еще одна спортсменка из России. На этот раз МОК не допустил чемпионку Токио-2020 Виталину Бацарашкину.

Спортсменка не получила статус нейтральной спортсменки, сообщили росСМИ.

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Виталина Бацарашкина не едет в Париж. Фото: росСМИ

Бацарашкина не прошла проверку

По информации источника, Бацарашкина хотела получить статус нейтральной спортсменки от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

От Бацарашкиной требовали доказать отсутствие связей с армией. Уже на этом условии россиянке было отказано, поскольку она является офицером Росгвардии. Такой же статус у остальных сильнейших российских спортсменок в стрельбе.

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