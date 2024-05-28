Украина завоевала еще одну олимпийскую лицензию — о чем речь

Яна Беломоина во время заезда. Фото: instagram.com/yanabelomoina/

Украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Игры в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.

Украина в последнее время всегда представлена на Олимпиаде в этом виде спорта, сообщает "Суспильне Спорт".

Читайте также:

В понедельник, 27 мая, был закрыт мировой олимпийский рейтинг в маунтинбайке. Украина сумела получить путевку на летний турнир в Париже благодаря успешным выступлениям в квалификации Игр-2024.

Яна Беломоина во время турнира. Фото: instagram.com/yanabelomoina/

Женский маунтинбайк держит уровень

Сборная Украины заняла 17 место в мировом рейтинге. Команды, которые в нем оказались с 9 по 19 строчке, получили по одной квоте на Олимпиаду в Париже. Сборные, которые завоевали с 1 по 8 места, завоевали по две квоты.

В общей сложности это уже третья олимпийская лицензия для Украины в велоспорте. Ранее две были завоеваны в велошоссе — по одной у мужчин и у женщин.

Украинка Яна Беломоина из Луцка представляла нашу страну на трех предыдущих Олимпиадах.

Мужской команды Украины на ОИ-2024 не будет, поскольку она завоевала только 21 место в мировом рейтинге.

Украинские спортсмены завоевали уже 104 олимпийских лицензии в 19 видах спорта.

Напомним, Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Судаков уйдет из "Шахтера" после Евро-2024 — что известно.

Роналду получил новое выгодное предложение — португалец продолжит карьеру.

Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса".