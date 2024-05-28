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Украина завоевала еще одну олимпийскую лицензию — о чем речь

28 мая 2024 16:03
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Украина завоевала еще одну олимпийскую лицензию — о чем речь
Яна Беломоина во время заезда. Фото: instagram.com/yanabelomoina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Игры в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.

Украина в последнее время всегда представлена на Олимпиаде в этом виде спорта, сообщает "Суспильне Спорт". 

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В понедельник, 27 мая, был закрыт мировой олимпийский рейтинг в маунтинбайке. Украина сумела получить путевку на летний турнир в Париже благодаря успешным выступлениям в квалификации Игр-2024. 

Маунтинбайк Украина
Яна Беломоина во время турнира. Фото: instagram.com/yanabelomoina/

Женский маунтинбайк держит уровень 

Сборная Украины заняла 17 место в мировом рейтинге. Команды, которые в нем оказались с 9 по 19 строчке, получили по одной квоте на Олимпиаду в Париже. Сборные, которые завоевали с 1 по 8 места, завоевали по две квоты. 

В общей сложности это уже третья олимпийская лицензия для Украины в велоспорте. Ранее две были завоеваны в велошоссе — по одной у мужчин и у женщин.

Украинка Яна Беломоина из Луцка представляла нашу страну на трех предыдущих Олимпиадах. 

Мужской команды Украины на ОИ-2024 не будет, поскольку она завоевала только 21 место в мировом рейтинге. 

Украинские спортсмены завоевали уже 104 олимпийских лицензии в 19 видах спорта.

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