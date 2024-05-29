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Олимпиада-2024 будет доступна для просмотра в Украине — список трансляторов

29 мая 2024 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Олимпиада-2024 будет доступна для просмотра в Украине — список трансляторов
Олимпийский огонь в Каннах. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Летний Олимпийские игры будет показаны в максимальном объеме в Украине. Общественный вещатель стал официальным транслятором Олимпиады-2024

Болельщики смогут увидеть в прямом эфире соревнование украинских спортсменов в Париже, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Официальным транслятором Олимпийских Игр-2024 Паралимпийских игр в Украине станет "Суспільне". Первая трансляция из Парижа состоится 24 июля. Это будет поединок Олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака. 

Скейтбординг
Скейтбордлинг, квалификация к Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Tyrone Siu

Олимпиада-2024 в Украине 

В пятницу, 26 июля, состоится торжественная церемония открытия Летней Олимпиады в Париже. Турнир продлится до 11 августа, а уже 28 августа начнутся Паралимпийские игры-2024. 

Общественный вещатель Украины запланировал показ не менее 200 часов прямого эфира соревнований Олимпиады и не менее сотни часов прямого эфира из Паралимпиады.

В цифровом вещании T2 турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспільне Киев", "Суспільне Днепр" и другие), а также канал "Суспільне Спорт". Также трансляции будут доступны на вебсайте "Суспільне Спорт" и на "Радио Проминь". Тем временем на YouTube ежедневно будет выходить дайджест главных событий.

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