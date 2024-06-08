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Фехтовальщики из Львовской области будут представлять Украину на Паралимпийских Играх в Париже

8 июня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Паралимпийские Игры будут покорять спортсмены из Львовской области
Украинские фехтовальщики. Фото: Максим Козицкий / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Трое фехтовальщиков из Львовской области получили возможность соревноваться на Паралимпийских Играх в Париже. Раньше спортсмены показывали хорошие результаты на международных соревнованиях.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в субботу, 8 июня.

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Кто эти фехтовальщики

Соревноваться на Паралимпийских Играх завоевали возможность трое фехтовальщиков. Это Наталья Морквич, Андрей Демчук и Антон Дацко.

"Спортсмены получили путевки на паралимпиаду по итогам рейтинга, который сформировали по результатам международных соревнований в течение двух лет", — сообщил глава Львовской ОВА.

Он отметил, что Андрей Демчук в Париже будет соревноваться в трех видах оружия: сабля, шпага и рапира. Антон Дацко – на сабле и шпаге, а Наталья Морквич – на сабле и рапире.

Руководитель области также призвал всех украинцев болеть за спортсменов.

Когда состоятся соревнования

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Для соревнований используют ту же площадку, где пройдут Олимпийские игры.

Напомним, молодой украинский боксер Айдер Абдураим получил лицензию на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Ему удалось проявить себя на мировом квалификационном турнире в Таиланде.

Летние Олимпийские игры будут показаны в максимальном объеме в Украине. Общественный вещатель стал официальным транслятором Олимпиады-2024.

спорт
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Олимпийские игры
сборная Украины по фехтованию
Фехтование
Олимпиада-2024

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