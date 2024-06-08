Паралимпийские Игры будут покорять спортсмены из Львовской области

Фехтовальщики из Львовской области будут представлять Украину на Паралимпийских Играх в Париже
Трое фехтовальщиков из Львовской области получили возможность соревноваться на Паралимпийских Играх в Париже. Раньше спортсмены показывали хорошие результаты на международных соревнованиях.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в субботу, 8 июня.
Кто эти фехтовальщики
Соревноваться на Паралимпийских Играх завоевали возможность трое фехтовальщиков. Это Наталья Морквич, Андрей Демчук и Антон Дацко.
"Спортсмены получили путевки на паралимпиаду по итогам рейтинга, который сформировали по результатам международных соревнований в течение двух лет", — сообщил глава Львовской ОВА.
Он отметил, что Андрей Демчук в Париже будет соревноваться в трех видах оружия: сабля, шпага и рапира. Антон Дацко – на сабле и шпаге, а Наталья Морквич – на сабле и рапире.
Руководитель области также призвал всех украинцев болеть за спортсменов.
Когда состоятся соревнования
Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Для соревнований используют ту же площадку, где пройдут Олимпийские игры.
Напомним, молодой украинский боксер Айдер Абдураим получил лицензию на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Ему удалось проявить себя на мировом квалификационном турнире в Таиланде.
Летние Олимпийские игры будут показаны в максимальном объеме в Украине. Общественный вещатель стал официальным транслятором Олимпиады-2024.
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