Айдер Абдураїмов здобув ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024 у боксі

Айдер Абдураїмов. Фото: Boxing 365 Athlete

Молодий український боксер Айдер Абдураїмов здобув ліцензію на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі. Йому вдалось проявити себе на світовому кваліфікаційному турнірі у Таїланді.

Про це пише Суспільне спорт.

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Ліцензія для України

20-річний боксер виступає у вазі до 57 кілограмів у турнірі, де розігрувалось три ліцензії. Йому потрібно було здобути перемогу у пʼятьох поєдинках для того, щоб отримати перепустку на Олімпійські ігри.

Для боксера це був перший ліцензійний турнір, у цій вазі, тому він мав лише один шанс пройти на Ігри.

Шлях Айдера Абдураїмова до ліцензії:

Перший раунд: 5:0 проти Йоела Фінола (Венесуела)

Другий раунд: 5:0 проти Мвенго Мвале (Замбія)

1/8 фіналу: 5:0 проти Асрора Вохідова (Таджикистан)

1/4 фіналу: 4:0 проти Дениса Бріля (Німеччина)

1/2 фіналу (ліцензійна сутичка): 5:0 проти Мунарбека Сеїтбека Улу (Киргизстан)

За підсумками пʼяти боїв рахунок — 24-0 на користь українця. Варто зазначити, що для України це друга ліцензія у боксі на Олімпіаду-2024. Першу здобув срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк.

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