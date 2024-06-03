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Україна завоювала другу ліцензію на Олімпіаду-2024 у боксі — хто її здобув

3 червня 2024 17:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Айдер Абдураїмов здобув ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024 у боксі
Айдер Абдураїмов. Фото: Boxing 365 Athlete
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Молодий український боксер Айдер Абдураїмов здобув ліцензію на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі. Йому вдалось проявити себе на світовому кваліфікаційному турнірі у Таїланді.

Про це пише Суспільне спорт.

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Ліцензія для України

20-річний боксер виступає у вазі до 57 кілограмів у турнірі, де розігрувалось три ліцензії. Йому потрібно було здобути перемогу у пʼятьох поєдинках для того, щоб отримати перепустку на Олімпійські ігри. 

Для боксера це був перший ліцензійний турнір, у цій вазі, тому він мав лише один шанс пройти на Ігри. 

Шлях Айдера Абдураїмова до ліцензії:

  • Перший раунд: 5:0 проти Йоела Фінола (Венесуела)
  • Другий раунд: 5:0 проти Мвенго Мвале (Замбія)
  • 1/8 фіналу: 5:0 проти Асрора Вохідова (Таджикистан)
  • 1/4 фіналу: 4:0 проти Дениса Бріля (Німеччина)
  • 1/2 фіналу (ліцензійна сутичка): 5:0 проти Мунарбека Сеїтбека Улу (Киргизстан)

За підсумками пʼяти боїв рахунок — 24-0 на користь українця. Варто зазначити, що для України це друга ліцензія у боксі на Олімпіаду-2024. Першу здобув срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк.

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024. 

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Україна
бокс
Олімпіада-2024
Олімпійські ігри

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