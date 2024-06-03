Айдер Абдураїмов здобув ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024 у боксі

Україна завоювала другу ліцензію на Олімпіаду-2024 у боксі — хто її здобув
Молодий український боксер Айдер Абдураїмов здобув ліцензію на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі. Йому вдалось проявити себе на світовому кваліфікаційному турнірі у Таїланді.
Про це пише Суспільне спорт.
Ліцензія для України
20-річний боксер виступає у вазі до 57 кілограмів у турнірі, де розігрувалось три ліцензії. Йому потрібно було здобути перемогу у пʼятьох поєдинках для того, щоб отримати перепустку на Олімпійські ігри.
Для боксера це був перший ліцензійний турнір, у цій вазі, тому він мав лише один шанс пройти на Ігри.
Шлях Айдера Абдураїмова до ліцензії:
- Перший раунд: 5:0 проти Йоела Фінола (Венесуела)
- Другий раунд: 5:0 проти Мвенго Мвале (Замбія)
- 1/8 фіналу: 5:0 проти Асрора Вохідова (Таджикистан)
- 1/4 фіналу: 4:0 проти Дениса Бріля (Німеччина)
- 1/2 фіналу (ліцензійна сутичка): 5:0 проти Мунарбека Сеїтбека Улу (Киргизстан)
За підсумками пʼяти боїв рахунок — 24-0 на користь українця. Варто зазначити, що для України це друга ліцензія у боксі на Олімпіаду-2024. Першу здобув срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк.
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