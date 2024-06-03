Айдер Абдураим получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе

Айдер Абдураймов. Фото: Boxing 365 Athlete

Молодой украинский боксер Айдер Абдураим получил лицензию на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Ему удалось проявить себя на мировом квалификационном турнире в Таиланде.

Об этом пишет Суспільне спорт.

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Лицензия для Украины

20-летний боксер выступает в весе до 57 килограммов в турнире, где разыгрывалось три лицензии. Ему нужно было одержать победу в пяти поединках для того, чтобы получить пропуск на Олимпийские игры.

Для боксера это был первый лицензионный турнир, в этом весе, поэтому у него был только один шанс пройти на Игры.

Путь Айдера Абдураимова к лицензии:

Первый раунд: 5:0 против Йоэла Финола (Венесуэла)

Второй раунд: 5:0 против Мвенго Мвале (Замбия)

1/8 финала: 5:0 против Асрора Вохидова (Таджикистан)

1/4 финала: 4:0 против Дениса Бриля (Германия)

1/2 финала (лицензионная схватка): 5:0 против Мунарбека Сеитбека Улу (Кыргызстан)

По итогам пяти боев счет — 24-0 в пользу украинца. Следует отметить, что для Украины это вторая лицензия в боксе на Олимпиаду-2024. Первую получил серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк.

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