Айдер Абдураим получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе

Украина завоевала вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе — кто ее получил
Молодой украинский боксер Айдер Абдураим получил лицензию на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Ему удалось проявить себя на мировом квалификационном турнире в Таиланде.
Об этом пишет Суспільне спорт.
Лицензия для Украины
20-летний боксер выступает в весе до 57 килограммов в турнире, где разыгрывалось три лицензии. Ему нужно было одержать победу в пяти поединках для того, чтобы получить пропуск на Олимпийские игры.
Для боксера это был первый лицензионный турнир, в этом весе, поэтому у него был только один шанс пройти на Игры.
Путь Айдера Абдураимова к лицензии:
- Первый раунд: 5:0 против Йоэла Финола (Венесуэла)
- Второй раунд: 5:0 против Мвенго Мвале (Замбия)
- 1/8 финала: 5:0 против Асрора Вохидова (Таджикистан)
- 1/4 финала: 4:0 против Дениса Бриля (Германия)
- 1/2 финала (лицензионная схватка): 5:0 против Мунарбека Сеитбека Улу (Кыргызстан)
По итогам пяти боев счет — 24-0 в пользу украинца. Следует отметить, что для Украины это вторая лицензия в боксе на Олимпиаду-2024. Первую получил серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк.
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