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Украина завоевала вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе — кто ее получил

3 июня 2024 17:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Айдер Абдураим получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе
Айдер Абдураймов. Фото: Boxing 365 Athlete
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Молодой украинский боксер Айдер Абдураим получил лицензию на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Ему удалось проявить себя на мировом квалификационном турнире в Таиланде.

Об этом пишет Суспільне спорт.

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Лицензия для Украины

20-летний боксер выступает в весе до 57 килограммов в турнире, где разыгрывалось три лицензии. Ему нужно было одержать победу в пяти поединках для того, чтобы получить пропуск на Олимпийские игры.

Для боксера это был первый лицензионный турнир, в этом весе, поэтому у него был только один шанс пройти на Игры.

Путь Айдера Абдураимова к лицензии:

  • Первый раунд: 5:0 против Йоэла Финола (Венесуэла)
  • Второй раунд: 5:0 против Мвенго Мвале (Замбия)
  • 1/8 финала: 5:0 против Асрора Вохидова (Таджикистан)
  • 1/4 финала: 4:0 против Дениса Бриля (Германия)
  • 1/2 финала (лицензионная схватка): 5:0 против Мунарбека Сеитбека Улу (Кыргызстан)

По итогам пяти боев счет — 24-0 в пользу украинца. Следует отметить, что для Украины это вторая лицензия в боксе на Олимпиаду-2024. Первую получил серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк.

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