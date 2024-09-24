Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ФІФА та УЄФА виплатили Росії 4,3 млн євро — що відомо arrow

ФІФА та УЄФА виплатили Росії 4,3 млн євро — що відомо

24 вересня 2024 08:52
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
ФІФА та УЄФА виплатили Росії мільйони, незважаючи на санкції
Глава УЄФА Александер Чеферін та голова ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: EFE
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних турнірів. При цьому вони продовжували співпрацювати.

Про це повідомили російське агентство "ТАСС".

Читайте також:
Російська футбольна спілка
Російський футбольний союз. Фото: росЗМІ

ФІФА та УЄФА платять Росії

За інформацією росЗМІ, 2023 року Російський футбольний союз отримав близько 4,3 млн доларів від ФІФА та УЄФА.

Організації давали кошти на виконання цільових та компенсаційних програм. Україна також отримує такі виплати, але Російська футбольна спілка зберегла їх, перебуваючи під санкціями.

Також у 2023 році Російський футбольний союз отримав 36,3 млн доларів відрахувань від азартних ігор.

Зауважимо, що в УЄФА дружні до Росії країни намагаються повернути на міжнародну арену юнацькі російські збірні. Україна та її партнери проти такого рішення, і вони впевнені, що якщо зняти ці санкції, то слідом будуть такі ж рішення щодо інших.

Нагадаємо, раніше зірка "Манчестер Сіті" Родрі погрожував влаштувати страйк проти ФІФА та УЄФА. Футболіста хвилює ситуація зі збільшенням кількості матчів у календарі.

Позицію Родрі страйком підтримали гравці мадридського "Реала" та "Барселони".

футбол УЄФА гроші ФІФА Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:42 Суд виніс вирок хлопцю, який з ножем у руках пограбував салон краси в Києві

09:36 Експерт пояснив, які шанси в Росії піти в контрнаступ цієї осені

09:29 Окупанти десять разів за добу вдарили по Харківщині — є загиблі та постраждалі

09:27 Тренер Дюбуа зухвало звернувся до Усика

09:27 В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

09:19 На Одещині молодики сплюндрували прапори України — що відомо

09:17 Андрющенко пояснив, чи готовий Маріуполь до зими

09:08 Кияни просять вдосконалити хоч якось аварійний міст Патона — петиція

09:00 Ситуація на Курській АЕС — Гроссі повідомив про ризики для станції

08:57 Постачання газу українцям — Нафтогаз оцінив загрози від атак росіян на ПСГ

09:42 Суд виніс вирок хлопцю, який з ножем у руках пограбував салон краси в Києві

09:36 Експерт пояснив, які шанси в Росії піти в контрнаступ цієї осені

09:29 Окупанти десять разів за добу вдарили по Харківщині — є загиблі та постраждалі

09:27 Тренер Дюбуа зухвало звернувся до Усика

09:27 В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

09:19 На Одещині молодики сплюндрували прапори України — що відомо

09:17 Андрющенко пояснив, чи готовий Маріуполь до зими

09:08 Кияни просять вдосконалити хоч якось аварійний міст Патона — петиція

09:00 Ситуація на Курській АЕС — Гроссі повідомив про ризики для станції

08:57 Постачання газу українцям — Нафтогаз оцінив загрози від атак росіян на ПСГ

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

17 вересня 2024

15:44 Вибух вогнегасника у львівському коледжі — в міськраді повідомили подробиці