ФІФА та УЄФА виплатили Росії мільйони, незважаючи на санкції

Глава УЄФА Александер Чеферін та голова ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: EFE

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних турнірів. При цьому вони продовжували співпрацювати.

Про це повідомили російське агентство "ТАСС".

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Російський футбольний союз. Фото: росЗМІ

ФІФА та УЄФА платять Росії

За інформацією росЗМІ, 2023 року Російський футбольний союз отримав близько 4,3 млн доларів від ФІФА та УЄФА.

Організації давали кошти на виконання цільових та компенсаційних програм. Україна також отримує такі виплати, але Російська футбольна спілка зберегла їх, перебуваючи під санкціями.

Також у 2023 році Російський футбольний союз отримав 36,3 млн доларів відрахувань від азартних ігор.

Зауважимо, що в УЄФА дружні до Росії країни намагаються повернути на міжнародну арену юнацькі російські збірні. Україна та її партнери проти такого рішення, і вони впевнені, що якщо зняти ці санкції, то слідом будуть такі ж рішення щодо інших.

Нагадаємо, раніше зірка "Манчестер Сіті" Родрі погрожував влаштувати страйк проти ФІФА та УЄФА. Футболіста хвилює ситуація зі збільшенням кількості матчів у календарі.

Позицію Родрі страйком підтримали гравці мадридського "Реала" та "Барселони".