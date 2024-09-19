Футболісти проти календаря матчів: Карвахаль та Кунде закликають до страйку

Дані Карвахаль та Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: "Реала"

Відомі футболісти продовжують скаржитися на збільшення матчів у календарі для клубів та збірних. Топові гравці тепер можуть грати у сезоні по 70-80 матчів, що їх не влаштовує.

Черговим противником дій УЄФА та ФІФА став ветеран мадридського "Реалу" Дані Карвахаль, слова якого навів Фабріціо Романо.

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Дані Карвахаль. Фото: Reuters

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Правий захисник "Реала" впевнений, що гравці можуть влаштувати страйк через нововведення.

"Страйк серед гравців реальний. Думки гравців не беруть до уваги, і настав час нам підняти свій голос", — сказав Карвахаль.

Підтримав свого конкурента з чемпіонату Іспанії захисник "Барселони" Жуль Кунде.

Футболіст "Барселони" зазначив, що страйк, пов'язаний із кількістю матчів, має підстави, оскільки календар ігор є однією із причин травм.

Кунде наголосив на необхідності самоорганізації гравців, вказавши, що існує кілька профспілок, але не вистачає єдиного голосу, який представляє інтереси великої кількості футболістів. Жуль вважає, що це тема, яку гравці мають обговорювати самостійно.

Зазначимо, страйк також підтримує зірка "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

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