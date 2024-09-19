Ігнатенко провалив дебют за словацький Слован у Лізі чемпіонів

Дебют колишнього гравця збірної України в Лізі чемпіонів став провалом — деталі
У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів словацький "Слован" програв у Шотландії "Селтіку" з рахунком 1:5. Українець Данило Ігнатенко дебютував у єврокубках за свою нову команду.
Ігнатенка визнали найгіршим футболістом у складі обох команди за версіями аналітичних порталів, повідомляють Новини.LIVE.
Данило Ігнатенко вийшов на поле у стартовому складі "Слована" на матч проти "Селтіка" в Лізі чемпіонів. Шотландська команда відкрила рахунок уже на 17-й хвилині та в результаті розгромила суперника з рахунком 5:1.
Як зіграв Ігнатенко
Колишній півзахисник збірної України провів на полі 76 хвилин. На його рахунку 71% точних передач (22/31), два виграні єдиноборства з шести, два перехоплення й одна втрата м'яча. Саме Ігнатенко порушив правила на 56-й хвилині, після чого "Селтік" отримав право на пенальті.
Аналітичний портал WhoScored оцінив дії Ігнатенка оцінкою 5.2. SofaScore поставив українцеві 5.8. Це найгірші бали серед гравців обох команд.
Ігнатенко перейшов до "Словану" на правах вільного агента на початку вересня 2024 року після того, як французького "Бордо" було ліквідовано. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів словацька команда проведе першого жовтня вдома проти "Манчестер Сіті".
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