Ігнатенко провалив дебют за словацький Слован у Лізі чемпіонів

Данило Ігнатенко перед матчем. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів словацький "Слован" програв у Шотландії "Селтіку" з рахунком 1:5. Українець Данило Ігнатенко дебютував у єврокубках за свою нову команду.

Ігнатенка визнали найгіршим футболістом у складі обох команди за версіями аналітичних порталів, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Данило Ігнатенко вийшов на поле у стартовому складі "Слована" на матч проти "Селтіка" в Лізі чемпіонів. Шотландська команда відкрила рахунок уже на 17-й хвилині та в результаті розгромила суперника з рахунком 5:1.

Данило Ігнатенко на розминці. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Як зіграв Ігнатенко

Колишній півзахисник збірної України провів на полі 76 хвилин. На його рахунку 71% точних передач (22/31), два виграні єдиноборства з шести, два перехоплення й одна втрата м'яча. Саме Ігнатенко порушив правила на 56-й хвилині, після чого "Селтік" отримав право на пенальті.

Аналітичний портал WhoScored оцінив дії Ігнатенка оцінкою 5.2. SofaScore поставив українцеві 5.8. Це найгірші бали серед гравців обох команд.

Данило Ігнатенко у "Словані". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Ігнатенко перейшов до "Словану" на правах вільного агента на початку вересня 2024 року після того, як французького "Бордо" було ліквідовано. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів словацька команда проведе першого жовтня вдома проти "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі.

"Арсенал" знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії.

Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.