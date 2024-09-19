Игнатенко провалил дебют за словацкий Слован в Лиге чемпионов

Даниил Игнатенко перед матчем. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов словацкий "Слован" проиграл в Шотландии "Селтику" со счетом 1:5. Украинец Даниил Игнатенко дебютировал в еврокубках за свою новую команду.

Игнатенко признали худшим футболистом в составе обеих команд по версиям аналитических порталов, сообщают Новини.LIVE.

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Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе "Слована" на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов. Шотландская команда открыла счет уже на 17-й минуте и в итоге разгромила соперника со счетом 5:1.

Даниил Игнатенко на разминке. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Как сыграл Игнатенко

Бывший полузащитник сборной Украины провел на поле 76 минут. На его счету 71% точных передач (22/31), два выигранных единоборства из шести, два перехвата и одна потеря мяча. Именно Игнатенко нарушил правила на 56-й минуте, после чего "Селтик" получил право на пенальти.

Аналитический портал WhoScored оценил действия Игнатенко оценкой 5.2. SofaScore поставил украинцу 5.8. Это худшие баллы среди игроков обеих команд.

Даниил Игнатенко в "Словане". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Игнатенко перешел в "Слован" на правах свободного агента в начале сентября 2024 года после того, как французский "Бордо" был ликвидирован. Свой следующий матч в Лиге чемпионов словацкая команда проведет первого октября дома против "Манчестер Сити".

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