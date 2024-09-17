Родрі погрожує страйком через збільшення кількості матчів у сезоні

Родрі на матчі "Ман Сіті". Фото: Reuters

У європейському футболі назріває бунт через різні нововведення УЄФА та ФІФА. Тренери та гравці проти збільшення кількості матчів.

Черговою зіркою, яка публічно висловилася про ситуацію, став іспанець Родрі, повідомив портал ВВС.

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Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Родрі загрожує страйком

Зірка "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії заявив, що футболісти можуть розпочати страйк через рішення УЄФА та ФІФА про збільшення кількості матчів у календарі.

За словами Родрі, багато хто поділяє його думку.

Футболіст вважає, що 40-50 матчів за сезон є оптимальною кількістю, щоб показати високий рівень гри, але міжнародні організації нав'язують по 70-80 ігор за збірні та клуби.

"Коли матчів 70-80, то це вже стає неможливим. У тому числі падає і рівень футболу. І якщо фани хочуть бачити гру вищої якості, то футболістам потрібен відпочинок", — сказав Родрі.

Зазначимо, що найактивніше про ситуацію з календарем висловлювався головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

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