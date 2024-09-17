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Звезда Манчестер Сити и сборной Испании угрожает УЕФА и ФИФА

17 сентября 2024 22:01
обновлено: 21:47
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Родри угрожает забастовкой из-за увеличения числа матчей в сезоне
Родри на матче "Ман Сити". Фото: Reuters
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В европейском футболе назревает бунт из-за различных нововведений УЕФА и ФИФА. Тренера и игроки против увеличения количества матчей.

Очередной звездой, которая публично высказался о ситуации, стал испанец Родри, сообщил портал BBC.

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Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Родри угрожает забастовкой

Звезда "Манчестер Сити" и сборной Испании заявил, что футболисты могут начать забастовку из-за решений УЕФА и ФИФА об увеличении количества матчей в календаре.

По словам Родри, многие разделяют его мнение.

Футболист считает, что 40-50 матчей за сезон являются оптимальным количеством, чтобы показать высокий уровень игры, но международные организации навязывают по 70-80 игр за сборные и клубы.

"Когда матчей 70-80, то это уже становится невозможным. В том числе падает и уровень футбола. И если фаны хотят видеть игру более высокого качества, то футболистам нужен отдых", — сказал Родри.

Отметим, что активнее всех о ситуации с календарем высказывался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

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футбол УЕФА Манчестер Сити ФИФА Родри

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