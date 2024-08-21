УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов — как он теперь звучит

УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов и вернулся к классической версии
Союз европейских футбольных ассоциаций во время квалификационных матчей Лиги чемпионов представил новую официальную версию гимна турнира. Он звучит иначе, чем в последние годы.
В УЕФА решили вернуться к одной из старых версий гимна ЛЧ, сообщает SPFL Mediawatch.
Новая версия гимна, который футболисты и болельщики слышат перед каждым матчем Лиги чемпионов, выполнен с участием оркестра. В нем сделан акцент на вокальную составляющую композиции.
Изменение гимна ЛЧ
Знаменитая мелодия, которую мечтают услышать на стадионе все футболисты, была написана Тони Бриттеном еще в 1992 году. В основе композиции лежит произведение Георга Фридриха Генделя "Священный сад".
Полная версия длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена на трех официальных языках УЕФА: английском, французском и немецком.
How have UEFA Managed to mess up the Champions League anthem?— SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) August 20, 2024
Poor rendition - 2/10
Please sort for the League Stage. pic.twitter.com/pNDwSYGWTq
УЕФА периодически вносит изменения в звучание композиции. Нынешняя версия похожа на ту, которая звучала на стадионах Европы до 2006 года. Болельщикам пока не нравится новая версия гимна Лиги чемпионов, они оставляют много критических отзывов в социальных сетях.
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