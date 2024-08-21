УЄФА змінив гімн Ліги чемпіонів — як він тепер звучить

Владислав Дубінчак у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Союз європейських футбольних асоціацій під час кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів представив нову офіційну версію гімну турніру. Він звучить інакше, ніж останніми роками.

В УЄФА вирішили повернутися до однієї зі старих версій гімну ЛЧ, повідомляє SPFL Mediawatch.

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Нова версія гімну, який футболісти та вболівальники чують перед кожним матчем Ліги чемпіонів, виконано за участю оркестру. У ньому зроблено акцент на вокальну частину композиції.

Гравці "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Зміна гімну ЛЧ

Знаменита мелодія, яку мріють почути на стадіоні усі футболісти, була написана Тоні Бріттеном ще 1992 року. В основі композиції лежить твір Георга Фрідріха Генделя "Священний сад".

Повна версія триває близько трьох хвилин і складається з двох коротких куплетів та рефрену на трьох офіційних мовах УЄФА: англійською, французькою та німецькою.

How have UEFA Managed to mess up Champions League anthem?



Poor rendition - 2/10



Please sort for the League Stage. pic.twitter.com/pNDwSYGWTq - SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) August 20, 2024

УЄФА періодично вносить зміни до звучання композиції. Нинішня версія схожа на ту, що звучала на стадіонах Європи до 2006 року. Вболівальникам поки що не подобається нова версія гімну Ліги чемпіонів, вони залишають багато критичних відгуків у соціальних мережах.

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