Футболисты против календаря матчей: Карвахаль и Кунде призывают к забастовке

Дани Карвахаль и Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: "Реала"

Известные футболисты продолжают жаловаться на увеличение матчей в календаре для клубов и сборных. Топовые игроки теперь могут играть в сезоне по 70-80 матчей, что их не устраивает.

Очередным противником действий УЕФА и ФИФА стал ветеран мадридского "Реала" Дани Карвахаль, слова которого привел Фабрицио Романо.

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Дани Карвахаль. Фото: Reuters

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Правый защитник "Реала" уверен, что игроки могут устроить забастовку из-за нововведений.

"Забастовка среди игроков реальна. Мнение игроков не принимают во внимание, и пришло время нам поднять свой голос", — сказал Карвахаль.

Поддержал своего конкурента по чемпионату Испании защитник "Барселоны" Жюль Кунде.

Футболист "Барселоны" отметил, что забастовка, связанная с количеством матчей, имеет основания, так как календарь игр является одной из причин травм.

Кунде подчеркнул необходимость самоорганизации игроков, указав, что существует несколько профсоюзов, но не хватает единого голоса, представляющего интересы большого числа футболистов. Жиль считает, что это тема, которую игроки должны обсуждать самостоятельно.

Отметим, забастовку также поддерживает звезда "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

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