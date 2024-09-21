Платіні запропонував революційну реформу футболу

Мішель Платіні відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот YouTube

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловив думку про те, що футбол потребує серйозних змін. Ексфутболіст збірної Франції запропонував свою ідею щодо реформування популярного виду спорту.

Платіні знайшов спосіб зробити футбол швидшим, повідомляє RMC Sport.

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Мішель Платіні під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Що запропонував Платіні

Чемпіон Європи-1984, який очолював УЄФА з 2007 по 2015 роки, зазіхнув на одне з основних правил футболу. Мішель Платіні запропонував зменшити кількість гравців на полі з 11 до 10. За його словами, це дозволило б звільнити простір на полі та зробити гру динамічнішою.

Мішель Платіні у 1982 році. Фото: instagram.com/michelplatiniofficiel/

"Ще у 1900 році у футбол грали 11 гравців, але у 1900 році вони не бігали так багато, як сьогодні, не були такими сильними, не рухалися так швидко. Можливо, нам варто прибрати одного гравця, грати у десять осіб", — заявив Платіні.

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