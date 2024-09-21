Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Платіні хоче кардинально змінити футбол — що вигадав експрезидент УЄФА arrow

Платіні хоче кардинально змінити футбол — що вигадав експрезидент УЄФА

21 вересня 2024 14:43
Сергій Романчук - Редактор
Платіні запропонував революційну реформу футболу
Мішель Платіні відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот YouTube
Сергій Романчук - Редактор

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловив думку про те, що футбол потребує серйозних змін. Ексфутболіст збірної Франції запропонував свою ідею щодо реформування популярного виду спорту.

Платіні знайшов спосіб зробити футбол швидшим, повідомляє RMC Sport.

Читайте також:

Один із легендарних у минулому футболістів Мішель Платіні вважає, що "спорт номер один" гостро потребує реформи. Француз упевнений, що вболівальники поступово втрачають інтерес до гри, проте є спосіб виправити це.

Мішель Платіні
Мішель Платіні під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Що запропонував Платіні

Чемпіон Європи-1984, який очолював УЄФА з 2007 по 2015 роки, зазіхнув на одне з основних правил футболу. Мішель Платіні запропонував зменшити кількість гравців на полі з 11 до 10. За його словами, це дозволило б звільнити простір на полі та зробити гру динамічнішою.

Мішель Платіні
Мішель Платіні у 1982 році. Фото: instagram.com/michelplatiniofficiel/

"Ще у 1900 році у футбол грали 11 гравців, але у 1900 році вони не бігали так багато, як сьогодні, не були такими сильними, не рухалися так швидко. Можливо, нам варто прибрати одного гравця, грати у десять осіб", — заявив Платіні.

Нагадаємо, Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

Довбик заспокоїв уболівальників "Роми" лише трьома фразами — що сказав форвард. 

Доля Луніна в Іспанії вже вирішена — що чекає на українця

Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Магучіх хотіла піти зі спорту заради музичної кар'єри — сестра чемпіонки вперше розкрила правду.

спорт футбол УЄФА Збірна Франції з футболу Мішель Платіні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:03 Синоптик попередив про тумани та різке похолодання — прогноз погоди на завтра

14:54 Зеленський пояснив зв'язок між операцією в Курській області та планом перемоги

14:52 Одеса увійшла до десяти міст з найбруднішим повітрям в Україні — що відомо

14:39 У Львові проходить акція на підтримку полонених з "Азовсталі" — репортаж Новини.LIVE

14:34 Ночі стають холоднішими — прогноз погоди у Харкові та області на завтра

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:32 Юрист пояснив, як військові можуть отримати компенсацію за невикористану відпустку

14:25 На Майдані Незалежності триває акція на підтримку військовополонених захисників

14:23 Не вище +12 °C — синоптики попередили мешканців Києва про різке падіння температури завтра

14:21 Відому одеську лікарню відремонтують за завищеними цінами — подробиці

14:19 Усик прилетів на бій Дюбуа — Джошуа в Лондон — його там чекатиме Ф'юрі

15:03 Синоптик попередив про тумани та різке похолодання — прогноз погоди на завтра

14:54 Зеленський пояснив зв'язок між операцією в Курській області та планом перемоги

14:52 Одеса увійшла до десяти міст з найбруднішим повітрям в Україні — що відомо

14:39 У Львові проходить акція на підтримку полонених з "Азовсталі" — репортаж Новини.LIVE

14:34 Ночі стають холоднішими — прогноз погоди у Харкові та області на завтра

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:32 Юрист пояснив, як військові можуть отримати компенсацію за невикористану відпустку

14:25 На Майдані Незалежності триває акція на підтримку військовополонених захисників

14:23 Не вище +12 °C — синоптики попередили мешканців Києва про різке падіння температури завтра

14:21 Відому одеську лікарню відремонтують за завищеними цінами — подробиці

14:19 Усик прилетів на бій Дюбуа — Джошуа в Лондон — його там чекатиме Ф'юрі

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації