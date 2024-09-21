Платіні запропонував революційну реформу футболу

Платіні хоче кардинально змінити футбол — що вигадав експрезидент УЄФА
Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловив думку про те, що футбол потребує серйозних змін. Ексфутболіст збірної Франції запропонував свою ідею щодо реформування популярного виду спорту.
Платіні знайшов спосіб зробити футбол швидшим, повідомляє RMC Sport.
Один із легендарних у минулому футболістів Мішель Платіні вважає, що "спорт номер один" гостро потребує реформи. Француз упевнений, що вболівальники поступово втрачають інтерес до гри, проте є спосіб виправити це.
Що запропонував Платіні
Чемпіон Європи-1984, який очолював УЄФА з 2007 по 2015 роки, зазіхнув на одне з основних правил футболу. Мішель Платіні запропонував зменшити кількість гравців на полі з 11 до 10. За його словами, це дозволило б звільнити простір на полі та зробити гру динамічнішою.
"Ще у 1900 році у футбол грали 11 гравців, але у 1900 році вони не бігали так багато, як сьогодні, не були такими сильними, не рухалися так швидко. Можливо, нам варто прибрати одного гравця, грати у десять осіб", — заявив Платіні.
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