Мбаппе порівняв себе з легендою футболу

Кіліан розповів про своє головне завдання на найближчі місяці у національній команді

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав мету на найближчі місяці. Амбіційний форвард хоче вписати своє ім'я до списку найкращих футболістів світу.

Мбаппе націлився на черговий рекорд результативності, повідомляє L'Equipe.

Лідер збірної Франції розповів про нове завдання, яке має намір виконати до осені поточного року. 24-річний Кіліан Мбаппе націлився на повторення рекорду легендарного Мішеля Платіні.

Мбаппе прагне лідерів збірної Франції із забитих голів. Попри те, що перемогу у виїзному поєдинку відбору на Євро-2024 над Ірландією (1:0) приніс Бенжамен Павар, капітан "триколірних" зробив гучну заяву.

"Мішель Платіні є кумиром для всіх французьких футболістів. Мова про будь-яке покоління. Це легендарний гравець, на якого хочеться рівнятися. І мені приємно від усвідомлення того, що я можу перевершити досягнення свого кумира", — заявив Кіліан Мбаппе.

"Стати в один ряд із легендою"

На рахунку Кіліана Мбаппе 38 голів, які він забив у складі збірної Франції. Мішель Платіні за свою довгу кар'єру став автором 41 м'яча у складі "триколірних".

"Залишилося всього три голи, щоб зрівнятися з Мішелем Платіні. Це першокласна мотивація для мене. Буде великою честю стати в один ряд із ним. Упевнений, мені на це знадобиться максимум кілька місяців", — розповів Кіліан Мбаппе.

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