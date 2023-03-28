Мбаппе сравнил себя с легендой футбола

Килиан рассказал о своей главной задаче на ближайшие месяцы в национальной команде

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе назвал цель на ближайшие месяцы. Амбициозный форвард хочет вписать свое имя в список лучших футболистов мира.

Мбаппе нацелился на очередной рекорд результативности, сообщает L'Equipe.

Лидер сборной Франции рассказал о новой задаче, которую собирается выполнить до осени текущего года. 24-летний Килиан Мбаппе нацелился на повторение рекорда легендарного Мишеля Платини.

Мбаппе стремится в лидеры сборной Франции по забитым голам. Несмотря на том, что победу в выездном поединке отбора на Евро-2024 над Ирландией (1:0) принес Бенжамен Павар, капитан "трехцветных" сделал громкое заявление.

"Мишель Платини является кумиром для всех французских футболистов. Речь о любом поколении. Это легендарный игрок, на которого хочется равняться. И мне приятно от осознания того, что я могу превзойти достижение своего кумира", — заявил Килиан Мбаппе.

"Стать в один ряд с легендой"

На счету Килиана Мбаппе 38 голов, которые он забил в составе сборной Франции. Мишель Платини за свою долгую карьеру стал автором 41 мяча в составе "трехцветных".

"Осталось всего три гола, чтобы сравняться с Мишелем Платини. Это первоклассная мотивация для меня. Будет великой честью стать в один ряд с ним. Уверен, мне на это понадобится максимум несколько месяцев", — рассказал Килиан Мбаппе.

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