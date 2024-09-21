Платини предложил революционную реформу футбола

Мишель Платини отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказал мнение о том, что футбол нуждается в серьезных изменениях. Экс-футболист сборной Франции предложил свою идею по реформированию популярного вида спорта.

Платини нашел способ сделать футбол более быстрым, сообщает RMC Sport.

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Мишель Платини во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Что предложил Платини

Чемпион Европы-1984, который возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 годы, посягнул на одно из основополагающих правил футбола. Мишель Платини предложил уменьшить количество игроков на поле с 11 до 10. По его словам, это позволило бы освободить пространство на поле и сделать игру более динамичной.

Мишель Платини в 1982 году. Фото: instagram.com/michelplatiniofficiel/

"Еще в 1900 году в футбол играли 11 игроков, но в 1900 году они не бегали так много, как сегодня, не были такими сильными, не двигались так быстро. Возможно, нам стоит убрать одного игрока, играть в десять человек", — заявил Платини.

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