ФИФА и УЕФА выплатили России миллионы, несмотря на санкции

ФИФА и УЕФА выплатили России 4,3 млн евро — что известно
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров. При это они продолжали сотрудничать.
Об этом сообщили российское агентство "ТАСС".
ФИФА и УЕФА платят России
По информации росСМИ, в 2023 году Российский футбольный союз получил около 4,3 млн долларов от ФИФА и УЕФА.
Организации давали средства на выполнение целевых и компенсационных программ. Украина также получает такие выплаты, но Российский футбольный союз сохранил их, находясь под санкциями.
Также в 2023 году Российский футбольный союз получил 36,3 млн долларов отчислений от азартных игр.
Отметим, что в УЕФА дружественные к России страны пытаются вернуть на международную арену юношеские российские сборные. Украина и ее партнеры против такого решения, и они уверены, что если снять эти санкции, то следом последуют такие же решение в отношении других.
Напомним, ранее звезда "Манчестер Сити" Родри угрожал устроить забастовку против ФИФА и УЕФА. Футболиста волнует ситуация с увеличением количества матчей в календаре.
Позицию Родри по забастовке поддержали игроки мадридского "Реала" и "Барселоны".
Читайте Новини.LIVE!