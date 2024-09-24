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ФИФА и УЕФА выплатили России 4,3 млн евро — что известно

24 сентября 2024 08:52
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
ФИФА и УЕФА выплатили России миллионы, несмотря на санкции
Глава УЕФА Александер Чеферин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: EFE
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров. При это они продолжали сотрудничать.

Об этом сообщили российское агентство "ТАСС".

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Российский футбольный союз. Фото: росСМИ

ФИФА и УЕФА платят России

По информации росСМИ, в 2023 году Российский футбольный союз получил около 4,3 млн долларов от ФИФА и УЕФА.

Организации давали средства на выполнение целевых и компенсационных программ. Украина также получает такие выплаты, но Российский футбольный союз сохранил их, находясь под санкциями.

Также в 2023 году Российский футбольный союз получил 36,3 млн долларов отчислений от азартных игр.

Отметим, что в УЕФА дружественные к России страны пытаются вернуть на международную арену юношеские российские сборные. Украина и ее партнеры против такого решения, и они уверены, что если снять эти санкции, то следом последуют такие же решение в отношении других.

Напомним, ранее звезда "Манчестер Сити" Родри угрожал устроить забастовку против ФИФА и УЕФА. Футболиста волнует ситуация с увеличением количества матчей в календаре.

Позицию Родри по забастовке поддержали игроки мадридского "Реала" и "Барселоны".

футбол УЕФА деньги ФИФА Россия

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