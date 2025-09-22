Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Головна Спорт ФІФА змінить правила футболу вже у 2026 році — деталі

ФІФА змінить правила футболу вже у 2026 році — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 16:01
Нові правила пенальті — що готує ФІФА
Робота арбітра на матчі "Борнмута" та "Ньюкасла". Фото: Reuters/Ian Walton

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) готує радикальні зміни в правилах гри. Одним із ключових нововведень може стати заборона добивань після виконання пенальті, що значно змінить звичне розуміння одинадцятиметрового удару.

Ініціатива з'явилася після дискусій про те, що поточна система дає атакувальній стороні занадто велику перевагу, повідомив у соцмережі X колишній суддя Едуардо Ітурральде Гонсалес.

Реклама
Читайте також:

Якщо гравець не реалізує удар, м'яч часто залишається у суперників, але можливість миттєвого добивання перетворює епізод на повторну спробу, що вважають несправедливим.

Пенальти в матче
Удар із пенальті. Фото: Reuters/Robert Edwards

У ФІФА запропонували відмовитися від подібної практики. У разі нереалізованого пенальті м'яч вводитиметься в гру ударом від воріт, що фактично позбавляє команду другого шансу забити відразу після помилки виконавця.

Що відомо про нововведення

Перші тести нових правил планується провести в нижчих лігах Європи. Після аналізу експерименту Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) ухвалить рішення про впровадження нововведення на вищому рівні.

Експерти називають цю ініціативу справжньою революцією. Якщо зміни будуть затверджені, вони можуть набути чинності вже 2026 року і повністю змінити динаміку виконання пенальті у світовому футболі.

Нагадаємо, в інтернеті опинився підсумковий список із голосуванням за вручення премії "Золотий м'яч", ім'я переможця може здивувати.

Київське "Динамо" отримало шанс повернутися в Лігу Європи, УЄФА готує несподіване рішення.

спорт футбол УЄФА ФІФА футбольні правила
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації