Нові правила пенальті — що готує ФІФА

Робота арбітра на матчі "Борнмута" та "Ньюкасла". Фото: Reuters/Ian Walton

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) готує радикальні зміни в правилах гри. Одним із ключових нововведень може стати заборона добивань після виконання пенальті, що значно змінить звичне розуміння одинадцятиметрового удару.

Ініціатива з'явилася після дискусій про те, що поточна система дає атакувальній стороні занадто велику перевагу, повідомив у соцмережі X колишній суддя Едуардо Ітурральде Гонсалес.

Реклама

Читайте також:

Якщо гравець не реалізує удар, м'яч часто залишається у суперників, але можливість миттєвого добивання перетворює епізод на повторну спробу, що вважають несправедливим.

Удар із пенальті. Фото: Reuters/Robert Edwards

У ФІФА запропонували відмовитися від подібної практики. У разі нереалізованого пенальті м'яч вводитиметься в гру ударом від воріт, що фактично позбавляє команду другого шансу забити відразу після помилки виконавця.

Що відомо про нововведення

Перші тести нових правил планується провести в нижчих лігах Європи. Після аналізу експерименту Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) ухвалить рішення про впровадження нововведення на вищому рівні.

Експерти називають цю ініціативу справжньою революцією. Якщо зміни будуть затверджені, вони можуть набути чинності вже 2026 року і повністю змінити динаміку виконання пенальті у світовому футболі.

Нагадаємо, в інтернеті опинився підсумковий список із голосуванням за вручення премії "Золотий м'яч", ім'я переможця може здивувати.

Київське "Динамо" отримало шанс повернутися в Лігу Європи, УЄФА готує несподіване рішення.