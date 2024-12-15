ФІФА прокоментувала скандал з картою України без Криму

ФІФА відреагувала на претензії України щодо карти без Криму
Україна дочекалася реакції ФІФА на скандальний момент, який виник під час жеребкування відбору на ЧС-2026. Правда, вибачень за цей інцидент не прозвучало.
У ФІФА назвали те, що сталося, "проблемою, яка вплинула на графік", пише The Sun. Сама заява організації виявилася короткою та дуже сухою.
У чому суть скандалу
Під час жеребкування в ФІФА акцентували увагу на збірних, яких розведуть по різним групам. Була показана карта Європи, на якій Крим не був позначений частиною України.
В МЗС України відреагували на цей інцидент, зажадавши публічного вибачення. Також були направлені офіційні листи на генсеків ФІФА та УЄФА.
Що заявили в ФІФА
"ФІФА обізнана щодо інциденту, який вплинув на одне з графічних зображень під час жеребкування... Сегмент було видалено", — заявили у організації.
Вибачень за цей інцидент не прозвучало.
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