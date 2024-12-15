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ФІФА відреагувала на претензії України щодо карти без Криму

15 грудня 2024 13:20
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
ФІФА прокоментувала скандал з картою України без Криму
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Jaimi Joy/Reuters
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Україна дочекалася реакції ФІФА на скандальний момент, який виник під час жеребкування відбору на ЧС-2026. Правда, вибачень за цей інцидент не прозвучало. 

У ФІФА назвали те, що сталося, "проблемою, яка вплинула на графік", пише The Sun. Сама заява організації виявилася короткою та дуже сухою. 

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У чому суть скандалу

Під час жеребкування в ФІФА акцентували увагу на збірних, яких розведуть по різним групам. Була показана карта Європи, на якій Крим не був позначений частиною України.

В МЗС України відреагували на цей інцидент, зажадавши публічного вибачення. Також були направлені офіційні листи на генсеків ФІФА та УЄФА. 

Що заявили в ФІФА

"ФІФА обізнана щодо інциденту, який вплинув на одне з графічних зображень під час жеребкування... Сегмент було видалено", — заявили у організації. 

Вибачень за цей інцидент не прозвучало. 

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