Скандал з ФІФА — Україна зображена без Криму на жеребкуванні ЧС-2026

Жеребкування кваліфікації ЧС-2026. Фото: Reuters

З ознаками некомпетентності ФІФА пропрацювала жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2026. Співробітники організації зобразили Україну без Криму.

Сталося це на відеоролику, в якому ФІФА нагадала глядачам, які збірні не можуть зіграти одна з одною через політичні причини, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна без Криму

До країн, які не можуть зіграти один з одним віднояться Україна та Білорусь, з території якої Росія здійснила вторгнення 24 лютого 2022 року. Росіяни взагалі не допущені до міжнародних змагань ФІФА.

У штаб-квартирі ФІФА у Цюріху (Швейцарія) під час показу ролику Україна була виділена без Криму.

ФІФА показала карту України без Криму. Фото: скриншот

Стосовно жеребкування, то Україна потрапили в групу D, в якій буде чотири команди.

З першого кошика Україні випав переможець чвертьфіналу Ліги Націй між Францією та Хорватією. Команди зіграють свої матчі 20 та 23 березня.

З третього кошика випала Ісландія, а з четвертого Азербайджан.

Загалом в зоні УЄФА розігрують 16 путівок на чемпіонат світу. Напряму проходять 12 переможців груп, а інші чотири визначаться через плей-оф кваліфікації завдяки Лізі Націй.

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