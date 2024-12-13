Скандал с ФИФА — Украина изображена без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026

Жеребьевка квалификации ЧМ-2026. Фото: Reuters

С признаками некомпетентности ФИФА проработала жеребьевку квалификации чемпионата мира-2026. Сотрудники организации изобразили Украину без Крыма.

Произошло это на видеоролике, в котором ФИФА напомнила зрителям, какие сборные не могут сыграть друг с другом по политическим причинам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина без Крыма

К странам, которые не могут сыграть друг с другом, относятся Украина и Беларусь, с территории которой Россия совершила вторжение 24 февраля 2022 года. Россияне вообще не допущены к международным соревнованиям ФИФА.

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) во время показа ролика Украина была выделена без Крыма.

ФИФА показала карту Украины без Крыма Фото: скриншот

Что касается жеребьевки, то Украина попала в группу D, в которой будут четыре команды.

Из первой корзины Украине выпал победитель четвертьфинала Лиги Наций между Францией и Хорватией. Команды сыграют свои матчи 20 и 23 марта.

Из третьей корзины выпала Исландия, а из четвертой Азербайджан.

Всего в зоне УЕФА разыгрывают 16 путевок на чемпионат мира. Напрямую проходят 12 победителей групп, а остальные четыре определятся через плей-офф квалификации благодаря Лиге Наций.

Напомним, сборная Украины под руководством Сергея Реброва встретится с тремя сильными оппонентами.

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