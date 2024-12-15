ФИФА прокомментировала скандал с картой Украины без Крыма

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Jaimi Joy/Reuters

Украина дождалась реакции ФИФА на скандальный момент, возникший во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026. Правда, извинений за этот инцидент не прозвучало.

В ФИФА назвали произошедшее "проблемой, которая повлияла на график", пишет The Sun. Само заявление организации оказалось коротким и очень сухим.

Читайте также:

ФИФА показала карту Украины без Крыма Фото: скриншот

В чем суть скандала

Во время жеребьевки в ФИФА акцентировали внимание на сборных, разведенных по разным группам. Была показана карта Европы, на которой Крым не был отмечен частью Украины.

В МИД Украины отреагировали на этот инцидент, потребовав публичных извинений. Также были направлены официальные письма генсекам ФИФА и УЕФА.

Что заявили в ФИФА

"ФИФА осведомлена об инциденте, который повлиял на одно из графических изображений во время жеребьевки... Сегмент был удален" , — заявили в организации.

Извинений за этот инцидент не прозвучало.

Напомним, легионер "Динамо" не хочет возвращаться играть в Киев.

Вот несколько фактов о новом президенте Грузии и его связи с бывшим игроком "Динамо" и нынешним мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета разочарован поступком украинца Александра Зинченко.

Бывший игрок сборной Украины по футболу попал в поле зрения военкомов.