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ФИФА отреагировала на претензии Украины из-за карты без Крыма

15 декабря 2024 13:20
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
ФИФА прокомментировала скандал с картой Украины без Крыма
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Jaimi Joy/Reuters
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украина дождалась реакции ФИФА на скандальный момент, возникший во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026. Правда, извинений за этот инцидент не прозвучало.

В ФИФА назвали произошедшее "проблемой, которая повлияла на график", пишет The Sun. Само заявление организации оказалось коротким и очень сухим.

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В чем суть скандала

Во время жеребьевки в ФИФА акцентировали внимание на сборных, разведенных по разным группам. Была показана карта Европы, на которой Крым не был отмечен частью Украины.

В МИД Украины отреагировали на этот инцидент, потребовав публичных извинений. Также были направлены официальные письма генсекам ФИФА и УЕФА.

Что заявили в ФИФА

"ФИФА осведомлена об инциденте, который повлиял на одно из графических изображений во время жеребьевки... Сегмент был удален" , — заявили в организации.

Извинений за этот инцидент не прозвучало.

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скандал спорт футбол Сборная Украины по футболу Джанни Инфантино ФИФА

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