Новые правила пенальти — что готовит ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит радикальные изменения в правилах игры. Одним из ключевых нововведений может стать запрет добиваний после исполнения пенальти, что значительно изменит привычное понимание одиннадцатиметрового удара.

Инициатива появилась после дискуссий о том, что текущая система дает атакующей стороне слишком большое преимущество, сообщил в соцсети X бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Если игрок не реализует удар, мяч зачастую остается у соперников, но возможность мгновенного добивания превращает эпизод в повторную попытку, что считают несправедливым.

В ФИФА предложили отказаться от подобной практики. В случае нереализованного пенальти мяч будет вводиться в игру ударом от ворот, что фактически лишает команду второго шанса забить сразу после ошибки исполнителя.

Что известно о нововведении

Первые тесты новых правил планируется провести в низших лигах Европы. После анализа эксперимента Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) примет решение о внедрении новшества на более высоком уровне.

Эксперты называют эту инициативу настоящей революцией. Если изменения будут утверждены, они могут вступить в силу уже в 2026 году и полностью изменить динамику исполнения пенальти в мировом футболе.

